Por 5 meses, inspector de Sintra extorsionó a trabajadores de obra

CANCÚN, Q. Roo.- De enero a mayo del presente año, un inspector de la Secretaría de Infraestructura y transporte (Sintra), que responde al nombre de Elio, extorsionó durante ese tiempo al propietario de una camioneta que pasaba todos los días por la Guayacán, la razón fue porque el conductor llevaba a cinco pasajeros en la unidad, y según el inspector estaba realizando “pirataje” de transporte, para evitar ponerle la multa, le dijo que podrían arreglarse con 500 pesos mensuales, que cobraría en una gasolinera.

Alexis N, trabaja en la construcción de la terminal cuatro del aeropuerto Internacional de Cancún, para trasladarse hasta ese lugar desde el fraccionamiento Villas del Mar, saco un permiso en la obra para llevar su camioneta tipo Cherokee, en la que van cuatro personas más que trabajan en ese lugar, y que viven por su casa.

“Les doy el aventón porque tengo la oportunidad, si no tuviera la camioneta ni los llevo; la primera vez que nos detuvo el inspector veníamos de regreso, pidió que detuviera la marcha de la unida y me pidió documentos, vio que estaban en regla y luego me dijo que estaba yo realizando pirataje de transporte y que eso ameritaba una infracción pero que se podía evitar si nos arreglábamos, fue entonces que me pidió mil pesos y le dije que no, hasta que me aceptó 500 y me dijo que esa sería la cuota mensual”, comentó Alexis N.

El conductor le dio un número al que tendría que comunicarse en caso de que lo volvieran a detener, situación que no pasó en el mes, hasta febrero, fue entonces cuando Elio le dijo el lugar y fechas tentativas en las que tendría que dar “la cuota”.

Dos mil 500 pesos

La situación se repitió durante cinco meses, hasta que Alexis señaló que no pagarían más ese dinero y pensó, junto con los demás trabajadores vías alternas, estableciendo la que ahora ocupan, que los aleja un poco más, pero al mismo tiempo los hace llegar más rápido por la poca circulación de vehículos, y la nula presencia de inspectores de Sintra.

En los cinco meses Alexis y los trabajadores desembolsaron dos mil 500 pesos, por realizar “pirataje”.