Mototaxis se rebelan contra Sintra en Puerto Aventuras

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Mientras la autoridad estatal descartó otorgar más permisos para mototaxi en Puerto Aventuras, un grupo de residentes afirmó que dará servicio pese a las detenciones, pues hasta ahora han favorecido a sindicatos que han llevado foráneos.

Jesús Duarte Yam, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), acusó a los inconformes de generar un clima de inestabilidad en Puerto Aventuras, luego del acuerdo que firmaron a inicio de año con cinco sindicatos.

También te puede interesar: Sintra detecta organización de servicio mototaxi

“A todas esas personas les decimos que no, no habrá más permisos porque eso sería generar saturación de mercado e inconformidad con quienes se mantiene ya un orden luego de pasar una serie de conflictos; no vamos a permitir que externos quieran desestabilizar”, indicó.

El pasado 16 de mayo, los inspectores de Sintra detuvieron un mototaxi que operaba en irregularidad, según Duarte Yam.

Los afectados, Rafael Melgorio Chan, Geonavi Cauich y Roberto Pérez, entre otros, lamentaron que los hayan detenido cuando el vehículo transitaba con integrantes de su misma agrupación, y no “ruleteando”, como se acusó. “A nosotros en diciembre no relegaron de las negociaciones, ya tenemos nuestros vehículos desde el año pasado, pero Sintra no nos metió al acuerdo”, lamentó Melgorio Chan.

Desde enero pasado este grupo de inconformes, que dicen ser más de 30 porteños, ingresaron en enero ante la Sintra y la Secretaría de Gobierno una solicitud para contar con permisos, pero el 12 de abril recibieron la negativa.

“Necesitamos que vean que queremos trabajar, que necesitamos el permiso y que merecemos, como todos los demás que llegaron después, una oportunidad”, afirmó Roberto Pérez.