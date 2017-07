Sintra realiza operativo coordinado en Benito Juárez

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con personal de otras delegaciones de Comunicaciones y Transporte, que pertenece a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), ante la falta de personal adscrito a Cancún, transportistas de Benito Juárez fueron revisados mediante operativo coordinado por 37 inspectores y 17 unidades vehiculares, que arrojó al menos 62 vehículos sancionados entre viernes y domingo, informó Juan Jesús Lezama González, delegado benitojuarense.

La plantilla laboral en Benito Juárez requiere de 18 inspectores, sin embargo, de este total siete fueron asignados a labores administrativas, cuatro se encuentran vinculados a un proceso administrativo que busca la separación del cargo y dos fueron suspendidos provisionalmente por estar involucrados en actos de extorsión y cobros indebidos hacia transportistas de carga, de personal, foráneo y del servició público de pasajeros.

Hasta en tanto, la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) no resuelva la situación de ambos inspectores, que de acuerdo a Lezama González, no sólo limita la operatividad, sino también los resultados en campo, no descartó implementar nuevamente dicha mecánica en busca de regularizar unidades concesionadas en sus diferentes tipos y modalidades en Benito Juárez.

En ese sentido, Lezama González reconoció que la participación de inspectores de otras delegaciones, como Mahahual, Tulum, Playa del Carmen e Isla Mujeres, por mencionar algunas, no sólo reforzó los operativos implementados desde el pasado viernes, sino que coadyuvaron a sancionar al menos 62 unidades vehiculares y que más allá de ser un “operativo de trabajo obedeció prácticamente a posicionar la presencia de Sintra”, en este polo turístico.

La determinación para cubrir las plazas que han quedado vacantes, depende directamente de Jorge Alberto Portilla Manica o en su caso de Alejandro Janitzio Ramos Hernández, titular y director de Comunicaciones y Transportes de la Sintra, respectivamente, una cuestión que ya ha sido valorada y será atendida a través de la publicación de una convocatoria, que contempla la contratación tanto de hombres y mujeres “íntegros y ajenos a vicios y malas prácticas”.

Si bien Lezama González no especificó el monto que requiere la Sintra para implementar el operativo coordinado, reconoció que cada delegación participante absorbió el consumo de gasolina, pago de viáticos y hospedaje del personal y unidades involucradas, entre viernes y domingo pasados.