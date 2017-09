'Sirena cancunense' no logró marca en Mundial por cansancio

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A pesar de que no le fue como deseaba, Tayde Andrea Sansores de la Fuente, aprovechó la experiencia para codearse con las mejores del planeta en el Campeonato Mundial Junior de Natación, en Indianápolis, Estados Unidos.

Pero, ¿a qué atribuye este hecho? La propia cancunense expone sus motivos a ‘Novedades de Quintana Roo’.

“No logré mejorar mis marcas en el Mundial, no me fue tan bien como esperaba, me sentía muy cansada. Si hubiera hecho mis tiempos, seguramente pasaba a semifinales. Cada competencia suma una muy buena experiencia, todo ayuda para mejorar, no importa si te va mal, obviamente mi intención era que me fuera bien. Para mi autoestima, no fue lo mejor”, afirmó la sirena cancunense.

Con respecto a lo que declaró su entrenador, el profesor cubano, Eduardo Rodríguez, en el sentido de que valora mucho el aspecto psicológico de un atleta a la hora de participar en un certamen de esta naturaleza, opinó que ‘todo depende del nadador y qué tan ubicado esté’.

“No aplica para todos, cada uno es diferente, hay veces que mejoras y hay veces que te quedas igual”, consigna.

En tres de las pruebas que participó, en su primera, la de los 100 metros dorso, registró 1.06.26, es decir, subió, con respecto a su mejor marca en esta prueba (1.04.62).

En su segunda, en los 50 dorso, en la que impuso récord (29.10) en Miami, Florida, en el Senior Championships Coral Springs, cronometró 30.26. Finalmente, en los 50 libres, hizo 26.93, que mejoró pues arribó a esta prueba, con 26.95.

Por ahora, Tayde Andrea gozará de un breve descanso, ya que tendrá que prepararse para el Campeonato Nacional de Curso Corto, la clasificación para Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia y los Juegos Olímpicos Juveniles, en Argentina, en 2018.