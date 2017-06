Situación legal de Hugo Bonilla en manos de la Auditoría

Claudia Olavarría / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los resultados que arroje la auditoría de la Cuenta Pública 2014 determinarán la situación legal de Hugo Bonilla Iglesias, quien enfrenta una denuncia por el delito de desempeño irregular de la función pública.

“La Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) está en el proceso de la revisión de la Cuenta Pública 2014, y los resultados se podrán hacer públicos en cuanto resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si es o no inconstitucional, lo que solicité y considero que no lo es”, señaló Antonio Meckler Aguilera, regidor perredista en Benito Juárez.

También te puedo interesar: Hugo Bonilla desvió 23 millones del erario

En marzo pasado se dio a conocer que no se habían solventado satisfactoriamente 49 millones de pesos que corresponden a ingresos por concepto del impuesto predial y el de Adquisición de Bienes Inmuebles (Isabi) en la Cuenta Pública 2014 del Ayuntamiento Benito Juárez, situación por la que se amparó la actual administración municipal, y por ello, la intervención de la SCJN.

El presunto responsable es Bonilla Iglesias, ex director de Ingresos de Benito Juárez, y hay una orden de aprehensión en su contra por el expediente 2804/2017.

“Todo se relaciona y la Fiscalía requiere de los resultados de la auditoría para dar continuidad al caso del ex director de Ingresos, quien si no debía nada no tenía por qué renunciar a un cargo de 15 años, sé que el expediente está siendo integrado, y lo que aquí vale es lo que diga el auditor”, indicó Meckler Aguilera.