CANCÚN, Q. Roo.- Psicólogos de la Singapore Management University y del London School of Economics and Political Science, encontraron que la gente excepcionalmente inteligente no se siente feliz al pasar tiempo con otras personas.

La gente inteligente puede adaptarse rápidamente a los contextos del mundo moderno que los rodea. Debido a esto, no necesitan crear relaciones muy cercanas para obtener alimentos y un lugar para vivir.

Sin embargo, existe otra teoría que sugiere que los más inteligentes son personas más aspiracionales y quieren trabajar más para conseguir sus metas, en lugar de socializar.

Un hecho contundente que encontró el estudio, es que los más listos tienen una satisfacción en la vida más baja cuando socializan más con sus amigos. Esto los hace más infelices.

Aunque, los investigadores descubrieron que los participantes en el estudio, (personas altamente inteligentes), pasaban más tiempo socializando con sus amigos.