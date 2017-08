Arrastra Solidaridad deuda millonaria de administración pasada

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El gobierno municipal debe actualmente 337 millones 899 mil 722 pesos a prestadores de bienes y servicios que en total suman 475 personas físicas y morales, no obstante que no a todos se les pagará debido a que no se comprobó el beneficio de esas adquisiciones para el ayuntamiento.

De acuerdo con la respuesta de Transparencia que dio Tesorería a través del oficio PM/UV/732/2017, en la lista hay empresas de todos los giros, desde panificadoras, transportadoras, gasolinerías e instituciones como los Servicios Estatales de Salud con un saldo de 2.8 millones, y las paraestatales Diconsa con un adeudo de 11.1 millones y Liconsa a la que le deben más de 1.1 millones.

Aparecen también algunos ex funcionarios como Román Quian Alcocer, ex presidente municipal, al que le adeudan 271 mil 360 pesos, y Gladys Pérez de la Fuente, ex directora de Medio Ambiente en el trienio de aquél a quien la Comuna debe dos millones 662 mil 793 pesos, aunque, como ocurre con todos los proveedores, no se indica el motivo de dicha deuda.

Además de la respuesta que se dio en los últimos días de julio, el tesorero municipal Asunción Ramírez Castillo, indicó en entrevista que “muchos” de los adeudos que se generaron administrativamente, no se reflejaron físicamente por lo que no se les pagará.

“Esa información es derivada de la información que recibimos al recibir la administración, y nos encontramos con esta deuda a corto plazo y comenzamos a hacer revisión de cada una de ellas y en muchas no nos parece que se haya hecho los servicios o entregados los materiales, y en algunos casos sí se hicieron y es lo que estamos pagando”, dijo.

En la lista aparece Finmart SAPI de C.V. Sofom a la que le adeudan cinco millones 108 mil 621 pesos, productos de préstamos que dio esa empresa a trabajadores a quienes se les descontó de su nómina gradualmente para saldar su deuda, pero que el gobierno que encabezaron Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro no rembolsaron a la empresa; este hecho motivó una de las cuatro denuncias penales en contra de los ex funcionarios.

Otra de las empresas a las que se les debe, y es uno de los más grandes adeudos, es a Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. mejor conocida como PASA, la concesionaria del relleno sanitario con 19 millones 454 mil 920 de saldo.

Al inicio de la actual administración se presentó el Acuerdo de Disciplina Financiera con el que la Tesorería y la Presidencia pretendieron disminuir el gasto; en ese momento que era el primer mes de estar en cargo, se informó que había una deuda heredada de mil 409 millones de pesos: el 53% 746.77 millones a largo plazo, 47% de adeudos a corto plazo, es decir 662.23 millones.

A 10 meses de iniciado este bienio, la deuda con proveedores de 662.23 millones se ha reducido a casi la mitad, especialmente porque se eliminaron los adeudos de los servicios “fantasma” quedando actualmente 337 millones 899 mil pesos de deuda a corto plazo y que aún está en depuración, de acuerdo con Ramírez Castillo.