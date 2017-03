Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La base conceptual del programa de Manejo Integral Costero para el municipio de Solidaridad se presentará públicamente a finales de marzo, después de un proceso de revisión de entidades académicas y especialistas de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asociaciones civiles y de la dirección municipal de Medio Ambiente.

Gustavo Maldonado Saldaña, regidor comisionado en la materia y responsable del documento, informó que dentro de este proyecto se ha modificado la extensión de litoral a abarcar de manera diversa, de los kilómetros aprobados durante el 2009 a más de 70 kilómetros de longitud municipal.

También te puede interesar: Fomentan identidad y arraigo con foros de Playa del Carmen

Proyectó que a mediados de año iniciaran el diagnóstico general y que este, junto con el Programa de Manejo Integral Costero estarán completos a finales del 2017, para que se ejecuten trabajos y obras durante el primer trimestre del 2018.

Dentro de esta proyecto se ha modificado la extensión de litoral a abarcar de manera diversa.

“Probablemente la vamos a presentar a la Universidad de Quintana Roo para sus observaciones, definitivamente la UNAM con la Facultad de Ciencias del Mar y Tecnología, que se encuentra en Puerto Morelos, que tiene su instituto ahí, para que pueda opinar al respecto y una vez que tengamos el visto bueno de todos aquellos que puedan generar una opinión de la base conceptual del Manejo Integral Costero ahora si arrancar con el diagnóstico”, dijo el cuarto regidor de Solidaridad.

Sin embargo también reconoció que existe un rechazo y desconfianza de algunos sectores hoteleros al pago del llamado ‘Derecho de Saneamiento Ambiental’, mediante el cual se estaría financiando este proyecto, por lo que aseguró que insistirá en la búsqueda de ‘consensos’ para convencer a quienes no ven con buenos ojos esta nueva aportación de la industria hotelera local.

Puntualizó que no existe ‘Plan B’ contra los posibles amparos que podrían tramitar algunas de estas empresas, si no la búsqueda de consensos, por que la administración municipal no tiene tiempo de confrontaciones.

Infraestructura hotelera

Apuntó que en el municipio se cuenta una infraestructura hotelera cercana 30 mil cuartos con una ocupación promedio anual del 70%, por lo que se contemplan al menos 21 mil cuartos hoteleros, con un pago de 10 pesos por habitación por noche ocupada, comenzando en septiembre y evolucionando a los 20 a finales del 2017.

“El 60% de este recurso de va para el proyecto costero, el manejo integral de residuos sólidos con un 20%, el 15% para el cambio de alumbrado público por energías alternativas no de combustibles fósiles y el 5% para mitigación de tiraderos a cielo abierto”, finalizó Maldonado Saldaña.