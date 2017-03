Sólo aprobarán $5 Mlls. para la Aseqroo

Benjamín Pat, / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado sólo aprobará cinco millones de pesos, de los 20 que solicitó la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) como ampliación para cumplir con la instrucción de complementar la fiscalización de recursos que gastó el gobierno durante 2015.

Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, dijo que la cifra de 20 millones de pesos solicitados por Javier Zetina González, titular de la Aseqroo es excesiva, en tiempos de austeridad.

Además, consideró que el plazo de seis meses para concluir las nuevas auditorías, es demasiado tiempo tomando en cuenta que en 2016, la fiscalización se hizo en prácticamente dos meses.

“Pudiéramos no aprobarle nada, pero la contrapropues ta es de cinco millones con un plazo de ejecución de tres meses, porque es incongruente que ahora nos pida tanto tiempo cuando en otra ocasión lo hicieron en un tiempo récord”, destacó el legislador.

Para el entrevistado, la revisión a las cuentas públicas 2015 se deberá realizar de manera obligatoria por la Aseqroo, tal como lo establece el dictamen aprobado en semanas pasadas.

“La instrucción es del pleno y no está sujeta a condicionamientos. Lo que vemos es que el auditor lo hace con el afán de que nosotros le digamos no, para justificarse. Si no puede que le dé oportunidad de poner alguien más capaz”, señaló Ramos Hernández.

De acuerdo con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, las cuentas públicas deberán ser presentadas a la Aseqroo, a más tardar el 31 de marzo, posterior al año del ejercicio fiscal que corresponda.

En tanto, la Auditoría tendrá hasta el 5 de septiembre del mismo para entregar a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe del Resultado correspondiente.

En lo que respecta a las cuentas públicas 2015, revisadas en 2016, fueron entregadas al Congreso local y aprobadas en el pleno del Congreso entre junio y julio, en períodos extraordinarios de sesiones.