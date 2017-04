Sólo han caído sesenta milímetros de agua

Juan Rodríguez / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El panorama en la región sur del estado es crítico. De octubre de 2016 al de 5 abril de este 2017, sólo 60 milímetros de lluvia ha caído, lo que mantiene preocupado al sector cañero que requiere de cuando menos mil 600 milímetros para este cultivo.

Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación Civil Productores de Caña de la Ribera del Río Hondo, filial de la Confederación Nacional de Productores Rurales, en un documento dirigido al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, le expresó la preocupación del sector por la falta de lluvia y solicitó la intervención ante las instituciones federales y ante el grupo Beta San Miguel para que otorgue los créditos de avíos y puedan fertilizar y atender sus plantaciones.

En el documento explica que el cultivo de la caña, “es la actividad agrícola más importante del estado, de donde se genera importante derrama económica y fuentes de trabajo de miles de familias, por lo que es urgente que se busque la declaratoria de zona de desastre para que la Federación destine fondos para hacer frente a la emergencia”.

Asimismo, dice que técnicamente queda demostrado que las condiciones climáticas que imperan en la región no son favorables para el cultivo de caña. También le expone que, a consecuencia de la prolongada sequía, el ingenio San Rafael de Pucté, está extremando precauciones y no entrega los créditos de avíos a los productores, “protegiéndolos” de caer en cartera vencida, lo que significa que al no recibir el paquete tecnológico el rendimiento del tonelaje por hectáreas sufrirá un fuerte desplome y la situación será más crítica para el sector cañero.

Antonio Rico Lomelí, subsecretario de asuntos agrícolas de la Sedaru, señaló que será la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que a través de sus organismos climatológicos emitirá en su momento algún dictamen al respecto de la sequía, dado que se le está dando seguimiento a las condiciones climatológicas que están afectando a los cañeros, ganaderos y otras ramas de producción.