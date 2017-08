Eva Murillo/SIPSE

ISLA MUJERES, Q.Roo.- Trabajadoras domésticas, chef, ex trabajadores de ayuntamientos, ex integrantes de la Unidad del Vocero de la pasada administración estatal, líderes sindicales y hasta una niña de cinco años están entre los beneficiarios de las concesiones de taxi otorgadas en los últimos meses de gobierno de Roberto Borge Angulo, denunció Inocencio May Itzá Melchor, miembro activo del sindicato de taxistas ‘Gustavo Díaz Ordaz’ y vocero de la Coalición de Operadores de Taxistas de Isla Mujeres, Quintana Roo (COTIQROO).

Inocencio May Itzá Melchor, taxista operador y vocero de la coalición de operadores del sindicato, denunció que concesiones otorgadas durante los últimos días del sexenio de Roberto Borge Angulo y que la Secretaría de Transporte e Infraestructura (Sintra) prometió reasignar a los trabajadores del volante, ya fueron emplacadas y dando servicio en la isla.

“La inquietud de nosotros es que en semanas pasadas nos dimos cuenta que las concesiones asignadas por Borge Angulo y que según Sintra no serían emplacadas y además se reasignarían, ya están circulando”.

Señaló que al notar la presencia de nuevos taxis, iniciaron investigaciones y se dieron cuenta que no fueron asignadas a ninguno de los 60 operadores de taxis que llevan hasta 15 años esperando tener una placa.

“Se les signaron a los amigos, trabajadores del gobierno, compadres, ahijados, sirvientas pero no a los operadores. De eso tenemos pruebas y documentos”.

Mencionó, entre otros, a Feliciana Dzul Canul, con la concesión 1072, sirvienta de Eduardo Peniche, ex líder del sindicato de taxistas de Isla Mujeres; la menor de cinco años Solemy J. B. N., hija del ex líder del Sindicato de Taxistas de Nuevo Xcan, quien es compadre de Peniche Rodríguez con la concesión 1080.

Otros que nada tienen que ver con el Sindicato o nunca han estado al frente del volante como taxistas, y que están dentro de la lista de beneficiados está Luis Gabriel Can Manzanero, con placa 977, mismo que labora en el Gobierno del Estado, al vivir en Chetumal; Eduardo Ochoa Guerrero, quien fue subdirector de la Unidad del Vocero del Estado en la Zona Norte, pero labora en el periódico Punto Medio, con la concesión 1005, y Miguel Antonio Balam Romero, líder del Sindicato de Taxistas de Chunhuhub, y cuarto regidor de Felipe Carrillo Puerto, con la placa 1036.

Con la placa 975 nombró a Alí Jesús Moreno Chi cheff en Playa del Carmen, con la 980 Silverio Chan Canché de quien dijeron laboró en eventos especiales de Borge, con la placa 1020 María Esther Motancurt Bailon, relacionada con la Central Campesina.

Tras descubrir que las concesiones no estaban siendo reasignadas, los trabajadores del volante, entregaron a Sintra el 14 de junio un oficio en el que le piden que los 60 taxistas en lista de espera fueran beneficiados.