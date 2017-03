Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El standupero Horacio Almada, llegó a la ciudad desde hace varios días para presentar en algunos bares y karaokes su peculiar estilo de comedia en vivo, y aprovechó su estadía para visitar las instalaciones de esta casa editorial donde compartió algunas de sus experiencias y aventuras como cómico.

El comediante estuvo unos 25 minutos en escena el pasado jueves por la noche, en el bar “Vuela vuela”, ubicado en plaza la Roca, para compartir una probadita de lo que fue ayer por la noche en el Showtime Karaoke bar, y aprovechó para compartir que también se presentará el domingo en Playa del Carmen y el próximo martes en el 998 Dinning Club.

Horacio Almada inició su carrera como comediante hace unos cinco años, y aunque es abogado de profesión, descubrió su gusto por la comedia desde hace mucho, aunque fue hasta que conoció a Alejandro Marín, “Ese wey”, que empezó a involucrarse en el medio más en serio, siendo hoy en día uno de los cómicos más reconocidos en el ámbito de la comedia moderna.

“En el pasado sólo iba a ver a mis cuates, pero un día en el trabajo saqué mi block amarillo godín y empecé a escribir, llegué esa noche al primer open mind que armaron Juan Carlos Escalante y 'Ese wey’, en un sótano, debajo de un antro en la zona rosa en México, y mientras conduce el micrófono abierto Juan Carlos me ve entrar y me dice ‘vas’, así que me subí con mi block en la mano”, compartió entre risas.

Almada empezó con la primera generación de nueva comedia en México, sin embargo, expresó que desafortunadamente este género había estado un poco olvidado en el país por décadas.

"Un par de compañeros y yo hemos estado en Playa del Carmen, pero este año espero poder venir más seguido”

“Poco a poco ha ido creciendo la escena, aunque a mi parecer sigue estando en pañales, pero ahí va la cosa, ya han venido varios aquí a Cancún como Sofía Niño de Rivera, Carlos Ballarta, Rich O’Farrill, entre otros, y un par de compañeros y yo hemos estado en Playa del Carmen, pero este año espero poder venir más seguido”, expresó.