Sueños de reelección

Tras llevarse al bolsillo las alcaldías de Bacalar y Lázaro Cárdenas a cambio de miserias electorales ofrecidas a sus aliados del PRI y Verde, el Partido Nueva Alianza (Panal) ya mostró sus intenciones de mantenerse al frente del gobierno de esos Ayuntamientos en 2018, respaldando a sus “gallos” magisteriales Emilio Jiménez Ancona y Alexander Zetina Aguiluz en sus deseos de reelegirse por un nuevo periodo de tres años.

Así lo declaró el tibio dirigente estatal del Panal, Armando Palomo Gómez, quien soltó las declaraciones con toda la intención de iniciar las pláticas y negociaciones con sus aliados.

A Palomo Gómez se le olvidó que el Panal y sus alcaldes no salieron muy bien librados de la alianza. En primer lugar, el partido cobró con dos candidaturas a alcaldías y una diputación local sus servicios electorales mercenarios que no sirvieron para nada, porque el ridículo aporte de los turquesas en las urnas no llegó ni al uno por ciento, convirtiéndose en un factor negativo que abonó a la derrota del PRI.

En segundo lugar, su único diputado local, Javier Padilla Balam, traicionó a sus aliados al sumarse a la “nueva mayoría” dirigida por el PAN y PRD para arrebatarle al PRI la presidencia de la Gran Comisión. Además no piensa cumplir con la promesa de solicitar licencia a la mitad de su gestión para entregarle la curul a su suplente, Israel Hernández Radilla, hoy líder municipal del verde.

Por supuesto esa voltereta no fue nada barata, pues Nueva Alianza recibió jugosas posiciones en el nuevo gobierno, como la Secretaría de Educación que quedó en manos de su “recomendada”, Marisol Alamilla Betancourt, y las direcciones generales del ICAT y de la Eva Sámano, entregadas en bandeja de plata a los comisionados del SNTE Carlos Mario Uc Sosa y Elda Xix Euán.

Para acabarla de amolar, tanto Alexander Zetina como Emilio Jiménez no cumplieron con la “cuota” de espacios prometidos al PRI y al Verde en los Ayuntamientos, lo que tiene a los tricolores y a los tucanes trinando de coraje.

Pero a pesar de estas travesuras los profes Alexander y Emilio no quieren soltar el hueso y amenazan con buscar la reelección, aunque el panorama luce complicadísimo para sus ambiciones.

Porque si bien el PRI y el Verde asumen como un hecho que el Panal formará parte de su alianza para el 2018, lo cierto es que las dirigencias de ambos partidos piensan castigar a los turquesas por su mal desempeño y deslealtad, negándoles el paso a las candidaturas.

Y el triste desempeño de sus alcaldes los coloca en una posición muy vulnerable.