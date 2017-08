Hieren de bala a sujeto en Cuna Maya de Cancún

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Se reportó al número de emergencia 911, un sujeto herido de bala en el fraccionamiento Cuna Maya de Cancún, el hecho se suscitó alrededor de las 9:10 de la noche, por lo que elementos de Seguridad Pública de todos los niveles de trasladaron al llamado de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto del cual ahora no se sabe su identidad, no esperó a los paramédicos de la Cruz Roja, por temor a perder la vida, desangrándose en en la espera. Testigos declaran que el herido tomó un vehículo particular para de inmediato llegar a que le proporcionen atención médica en el Hospital General de Cancún.

Cuando los policías llegaron al lugar de los hechos, ya no había nada, todo se encontraba en calma, por lo que se dieron a la tarea de 'peinar' la zona en busca de algún movimiento sospechoso, pero no encontraron nada.

Al llegar el hombre al Hospital General, de inmediato autoridades de la dependencia médica dieron aviso a Seguridad Pública para que se hiciera la averiguación correspondiente.

Personal médico, declaró que el lesionado estaba siendo estabilizado y posteriormente podrían realizar los procesos correspondientes.