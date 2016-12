Redacción/SIPSE

ISLA MUJERES, Q. Roo.- El pasado lunes 26 de diciembre, un hombre apuñaló 12 veces a un menor en su vivienda, fue identificado por la madre, como su ex pareja y puesto a disposición de las autoridades correspondientes de Cancún.

Los hechos ocurrieron en Isla Mujeres, cuando un sujeto entró a la vivienda y atacó a un adolescente de 13 años, ocasionándole diversas lesiones en el cuerpo, después de agredirlo lo bajó de la cama y lo ocultó debajo de ella, dejando que el menor se desangrara.

Las autoridades detuvieron al presunto responsable, quien al intentar escapar sufrió lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital General de Cancún, mismo lugar en donde es atendida su víctima.

La abuela del menor, comentó que por falta de personal en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, no se ha podido girar la orden de aprehensión, en contra de la expareja de su hija, por lo que hoy a las 3 de la tarde podría quedar en libertad.

"Nuestro temor es que le den la libertad, se nos va a ir y no se podrá hacer nada; no puede estar pasando esto en nuestro Quintana Roo...Ese hombre no es normal es un psicópata", comentó.

Más tarde la Fiscalía del Estado, informó que ya está brindado atención a las personas involucradas en este hecho.

