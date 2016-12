OK, estoy de acuerdo en que es una zona de anidación. Pero la anidación de tortugas tiene una temporada, si no me equivoco empiezan a hacer nidos en mayo y los últimos eclosionan por ahí de octubre, tal vez algún nido llegue a eclosionar en noviembre. En esta época del año no hay actividad de tortugas en los arenales.

¿O me equivoco?

Lo que no leí es hasta cuando piensan tener instalada esa feria. No debe encimarse con la temporada de tortugas, eso es definitivo.

La verdad, no veo nada raro en que hayan negado un permiso hace poco, cuando tal vez todavía habría nidos, y lo hayan autorizado ahora que ya no debe haber. Pero si es importante que se asegure que no afectará la llegada de tortugas para la próxima temporada.