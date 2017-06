Piden tarifa subsidiada para colonia irregular

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Lejos de garantizar el suministro de energía eléctrica y otorgar la tarifa subsidiada 1D a favor de 194 predios del asentamiento irregular “Maracuyá”, la Zona de Distribución Cancún perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta un conflicto de interés al desconocer los acuerdos de la última reunión sostenida con el departamento incorporado a la Subdirección de Distribución, refirió el presidente del comité vecinal, Jacob Salomón Canché.

Según la minuta 18, con fecha 14 de febrero de 2017, firmada por la supervisora del área de cliente-cobranza Zona Cancún, Salimar del Río Alonso, se informó de un adeudo correspondiente al mes de diciembre por una lectura de 49 mil 800 pesos, un consumo estimado para cuatro medidores, no obstante, los afectados argumentaron que se efectuó el pago en tiempo y forma y de febrero a la fecha se han suspendido las reuniones y elaboración de minutas.

En ese sentido, mediante asamblea vecinal se detectó que la CFE duplicó la minuta con el mes pagado, la suma del consumo de los cuatro medidores no corresponde, el costo de los KHW no fue homologado y que los medidores 49RF39 y 775HAE presentan un adeudo desde noviembre, sin embargo, no existen los cortes por la posibilidad de intereses creados, a pesar de que la falta de incumplimiento es motivo de la suspensión del servicio, detalló Salomón Canché.

De acuerdo al documento, los medidores 49RF39, 54RF24, 775HAE y 83RD32 suministran energía eléctrica a 52, 52, 44 y 46 predios respectivamente, y con base a la minuta corresponde a la CFE efectuar el cobro con la tarifa subsidiada y de manera independiente al consumo de cada medidor.