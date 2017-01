Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alrededor de 150 socios del sindicato de taxistas "Andrés Quintana Roo", se manifiestan en sus instalaciones en contra de su secretario general, Erick Castillo Alonso.

En las pancartas se pueden leer las siguientes leyendas: "Somos apolíticos no más compromisos con políticos, con nadie", "Exigimos cuentas claras", "No más emplacamientos Erick eres un fraude, por tu ambición no supiste defender nuestro patrimonio, permitiste la saturación del servicio en toda la ciudad, por tal motivo, exigimos tu renuncia", entre otras.

A las 10 de la mañana se trasladaron a un domo ubicado en la Región 95, en donde estará presente el gobernador de Q. Roo, Carlos Joaquín; las calles se encuentran cerradas por las autoridades policíacas.

El vocero de sindicato de taxistas Luis Mis, señaló que es un intento de movimiento que busca desestabilizar al gremio, sin embargo, el bajo nivel de convocatoria no les afecta; tomarán cartas en el asunto basándose en los estatutos del sindicato.

Señaló que los manifestantes son los "eternos inconformes" y que son minoría tratándose de alrededor de siete mil socios actualmente.

