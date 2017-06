Dan recomendaciones antes de subir a un taxi (video)

Eric Galindo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Policía Ministerial recomendó a las mujeres no tomar taxi a altas horas de la noche, pero de hacerlo, grabarse el rostro del martillo, tomar el número de unidad, que el operador esté solo, estas recomendaciones son a raíz del caso que dio a conocer Novedades Quintana Roo sobre una agente ministerial que fue atacada por taxistas violadores seriales.

Ayer, las autoridades investigadores dieron a conocer algunas recomendaciones para que las personas que usen taxis, tomen todas las precauciones necesarias, para no ser víctimas de algún delito.

El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en el marco de la primera Sesión Ordinaria 2017, de la Conferencia de Procuración de Justicia de la zona Sureste, dijo que el caso de violadores que están utilizando taxis para cometer delitos, ya lo están atendiendo con el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

El mandatario estatal dijo que hay varias acciones que están haciendo para capturar a estos sujetos, están colaborando estrechamente con el gremio como que verifiquen los de recién ingreso sus antecedentes penales en Plataforma México, aplicarles exámenes toxicológicos, que sean más profesionales. Incluso se está haciendo en todo el estado estas acciones.

El sindicato de taxista dio a conocer que, al parecer, las unidades que están utilizando para delinquir son piratas, ya que en otros casos los delincuentes han utilizado vehículos, similares a taxis, para robar.

También dieron a conocer que siempre han existido recomendaciones para los usuarios, y algunas de ellas son que cuando tome un taxi este vacío, que no lleve gente.

Otra de las medidas de seguridad es que al momento de que el usuario lo aborde, que realice una llamada a algún familiar para que le pase el número económico de la unidad y decirle en que tiempo llegaría a su destino.

Infografía: Alexis Robles.

También como medida preventiva es que el usuario no permita que el taxista suba a otro pasajero, el pasajero tiene el derecho de decirle al martillo que no suba a nadie más.

Las autoridades ministeriales ya están trabajando en retratos hablados de los presuntos violadores seriales.

Recomendaciones si vas a tomar un taxi

-No estén distraído con su celular

- En el taxi solo tiene que ir el operador, no subirse si hay otra persona.

- Antes de subirse al taxi fijarse el número de taxi

- Grabarse el rostro del taxista

- Subirse en la parte de atrás

-Llamar a un familiar y proporcionarle el número de taxi y el tiempo estimado de llegada a su destino

-No permitir que el taxista suba a otra persona

(Video: Alexis Robles)