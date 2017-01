Irving Canul/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Pese al duro golpe que representa el incremento del precio de los combustibles a nivel nacional, el Sindicato de Taxistas de Cozumel, “Adolfo López Mateos”, no podrá incrementar sus tarifas, pues apenas el mes pasado entraron en vigor los nuevos precios del servicio de transporte público en la localidad, informó Miguel Alberto Alonso Marrufo, dirigente del gremio.

Luego de analizar el panorama que representa el incremento, y por ende, la posible escalada de precios, no sólo en productos básicos sino también de refacciones, el líder de los ruleteros indicó que no se podrá hacer lo propio, y de nueva cuenta tendrán que asumir el costo los propios socios y trabajadores del volante para no impactar aún más al bolsillo de la comunidad isleña.

También te puede interesar: Incrementan $50 tarifas de transporte de segunda por gasolinazo

“Se mantendrán las tarifas aprobadas en 2016 y aunque el combustible es el elemento básico de nuestro servicio para movilizarnos, es nuestra materia prima, y por ende nos golpea, pero no podremos por ahora hacer algo al respecto, nos pega directamente y no fue precisamente hasta el día primero de diciembre cuando comenzamos a hacer efectiva la nueva tarifa que luego de cuatro años registró su incremento del 20 por ciento”, señaló.

“Realmente no debe causar temor entre la población la decisión de otros sindicatos en otros municipios del Estado o del país, respecto a su postura por los llamados gasolinazos y que han derivado según se aprecia, en manifestaciones de diversa índole, en el caso específico de Cozumel pertenecemos al Frente Único de Trabajadores del Volante (Futvqroo) de Quintana Roo y por el momento no ha habido algún pronunciamiento para sumarse a alguna manifestación”, aseguró.

El líder de los operadores locales consideró que independientemente de lo que suceda, este tipo de manifestaciones tienden a afectar la imagen que se proyecta hacía el turismo que visita el destino, “pero no quiere decir que no opinemos u observemos situaciones que derivan de las decisiones de las autoridades y tampoco podemos descartar, de requerirse, sumarnos a alguna manifestación pero pacífica y organizada”, concluyó.