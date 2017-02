Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Las 162 telesecundarias de la entidad, han sido el patito feo de la educación desde hace más de dos décadas. Sólo el 18% cuenta con internet y menos del 10% cuentan con televisiones en funcionamiento.

De acuerdo con el censo escolar realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), Quintana Roo cuenta con 12 mil 658 alumnos de telesecundaria distribuidos en 162 escuelas, donde imparten clases 663 docentes.

Del total de planteles, 133 no cuentan con internet, siete tienen línea telefónica, 146 tienen equipo de cómputo, nueve no tienen computadoras y en siete, sus equipos no sirven.

El censo detalla que 145 planteles tienen cisterna, cinco no tienen energía eléctrica, dos no cuentan con servicio de agua, además 146 disponen de agua de la red pública, 13 de agua de pozo y en una telesecundaria tienen que acarrear el agua.

"Hasta el ciclo escolar pasado, trabajaban con libros de texto gratuito desactualizados, es decir del 2006 ”

Alejandro Castillo Aguilar, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, reconoció que es necesario voltear a ver las telesecundarias, porque desde hace décadas ha sido el “patito feo” de los servicios educativos. “Hasta el ciclo escolar pasado, trabajaban con libros de texto gratuito desactualizados, es decir del 2006 con estadísticas del año 2000”, comentó.

Debido a que muchos de los docentes junto con padres de familia manifestaron la inconformidad, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado (SEyC), otorgó libros actualizados de secundarias generales y técnicas, sólo a los primeros grados de telesecundaria.

“Pareciera, que este tipo de escuelas por estar asentadas en comunidades rurales y que atiende a hijos de campesinos, no mereciera estar en mejores condiciones como lo están el 80% de las escuelas de la zona urbana”, comentó.

"Es incongruente la implementación de la Reforma Educativa a las escuelas telesecundarias porque no cuentan con internet, libros actualizados, artículos de baño y limpieza, material administrativo como hojas para los oficios que tenemos que entregar o enviar, mucho menos con material deportivo", añadió.

Falta de conectividad, el mayor problema

En su momento, Armando Palomo encargado del colegiado de vinculación social de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció que el mayor problema de las telesecundarias es la falta de conectividad.

“Se entiende que la base es la conectividad satelital y la mayoría de las escuelas no cuentan con ellas”, señaló.

Las comunidades de Bacalar, Kantunilkin y la zona limítrofe con Campeche, se encuentran los planteles sin conectividad, principalmente, aunque en todos los municipios existen planteles sin señal.

La telesecundaria de Laguna Guerrero, “Ángel de Jesús González Rivero”, se manifestaron exigiendo a las autoridades de la SEyC que el plantel sea rehabilitado.

María Guadalupe García, madre de familia de dicha telesecundaria, indicó que la escuela requiere mantenimiento desde hace muchos años, desde pintura, computadoras, conexión a internet, un domo así como ser integrados al programa de Escuelas de Tiempo Completo.