Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Investigadores sobre el monitoreo del tiburón toro y promotores de las buenas prácticas de buceo con esta especie, confían que el área de avistamiento de esta especie esté blindado como parte del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano.

Luis Lombardo Cifuentes, director de la asociación civil ‘Saving Our Sharks’, informó que de esta manera queda el polígono de avistamiento de los escualos delimitado en 75x50 metros cuadrados en Playa del Carmen, debe estar protegido, ante la posibilidad de creación del polémico proyecto del primer Museo del Mar Caribe en este destino.

“Nosotros entregamos nuestra propuesta del polígono para el tiburón toro y fue aceptada y ahorita en la propuesta que ellos hacen del Programa de Manejo está incluida la sub zona de aprovechamiento público reconocida dentro de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano. En donde se establece qué se puede y qué no se puede hacer”, dijo el investigador marino.

Recordó que es importante que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pueda definir una reunión informativa pública sobre dicho museo, ya que dentro del Programa de Manejo Ambiental está prohibido alterar el fondo marino, verter materiales desde la superficie y una serie de delimitaciones que no permitiría efectuar, y según el proyecto se estaría atravesando una de las esquinas del polígono.

“Es un proyecto que no se debe aprobar por todas las irregularidades que tiene. Tampoco queda muy claro cómo ellos quieren cobrar"

“Es un proyecto que no se debe aprobar por todas las irregularidades que tiene. Tampoco queda muy claro cómo ellos quieren cobrar, no pueden cobrar por ir a bucear en el mar, no sería negocio para ellos. No queda muy claro porque no se les puede concesionar un espejo de agua en el fondo marino, está muy mal planteado el proyecto. Por eso es importante que se dé la reunión, para que todo mundo conozca estas irregularidades y que el día de mañana no quieran meterlo por otro lado”, sostuvo Lombardo Cifuentes.

Desde inicios del pasado mes de mayo, la asociación civil Moce Yax Cuxtal, exigió mediante CEMDA de manera formal que la Semarnat dé respuesta a la solicitud de una reunión informativa pública sobre el mencionado Museo del Mar Caribe.

Sobre el proyecto, estuvo en línea una consulta pública que aseguran no se difundió de manera adecuada y que terminó el pasado lunes 29 de mayo, por lo que la organización ambientalista con más de 16 años realizando trabajos en defensa de los ecosistemas locales, insistirá de manera documental con la petición.