Continúan quejas de ciudadanos por tiempos compartidos

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en lo que va del año se han registrado 135 quejas contra tiempos compartidos, equivalentes a ocho millones 880 mil 788 pesos, de los cuales se han podido recuperar cuatro millones 60 mil 92 pesos; la cifra es alta si se compara con el 2016, cuando se presentaron 177 quejas en total.

Si bien las quejas no han superado aún la cifra del año pasado, el monto reclamado ya fue rebasado, pues durante todo 2016 el total fue de siete millones 532 mil 128 pesos.



La principal queja es la negativa a la recesión de contrato; del total de quejas, han conciliado 80 y 58 están en trámite conciliatorio, además de un desistimiento. CR Resort Los Cabos S. de R.L. de C.V. es la empresa con más quejas, con 21; seguida de Vacation Travel Advisory S. A. de C. V., con 16; RVC México Marketing S. de R.L. de C.V., con 11; Club Lagoon Beach y Marina S. A. de C. V., con ocho, al igual que Grupo Costamex S. A. de C. V.

La delegación de Profeco en Quintana Roo indicó que las quejas recibidas son de consumidores que acuden a esta oficina, pues aparte están las ingresadas a nivel nacional contra empresas en Cancún, ya que cada delegación es quien posee dicha información.

También te puede interesar: Dificultad para encontrar agencias de viaje fraudulentas

Ante las irregularidades y las quejas en el sector de tiempo compartido, la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq) entregó desde 2015 certificaciones de Desarrollo Legalmente Establecido; sin embargo, hay centros de hospedaje que siguen incurriendo en anomalías.

Debido a que más de 40% de la oferta hotelera de Cancún y la Riviera Maya brinda el servicio de tiempo compartido, la Acluvaq lanzó una campaña de promoción del certificado en México y Quintana Roo con el respaldo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para informar a los consumidores que antes de firmar la compra de tiempo compartido busquen el sello de certificación, para asegurarse que adquieren un servicio legal.

Con esta certificación que se promueve, se podrá identificar más rápidamente algún tipo de operación ilícita, ya sea de empresas fantasma que operan bajo el slogan de agencia de viaje y que sólo se dedican a timar al cliente, y también a hoteles que ofrecen este servicio de propiedad vacacional sin ningún tipo de regulación, lo que se convierte en un riesgo para la propia imagen del destino.

La propiedad vacacional registró crecimientos importantes en 2016 al contabilizar 576 hoteles afiliados a través de Resorts Condominiums International (RCI), de este número de afiliados, 199 son de Cancún y la Riviera Maya, en los cuales se tienen registrados más de 40 mil cuartos de este segmento.

Con la construcción de desarrollos en Isla Mujeres (en la zona continental), Cancún y Riviera Maya, se estima que para 2018 sumarán tres mil cuartos más a los tiempos compartidos; derivado de esto, el sector tendrá un crecimiento de 6% para alcanzar 53%, comentó Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Acluvaq.