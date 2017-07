Todos unidos

Estaba recordando hace unos días el maravilloso tema compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985 y producido por el gran Quincy Jones. Me refiero al afamado We Are the World ¿recuerdan? Estos tres artistas tuvieron la gran idea de hacer una composición con causa y lograron hacer un tema que después de 32 años sigue generando regalías.

Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía. Se unieron para la causa un gran grupo de músicos y cantantes famosos formado especialmente para la ocasión que se denominó USA for Africa.

La grabación de la canción se realizó en enero de 1985 y en marzo del mismo año salió a la venta por Columbia Records. Las voces principales Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan y Ray Charles sumándose a estos otros famosos sólo para hacer coros.

Y en ese mismo año los latinos se juntaron con un tema que se llamó Cantaré, cantarás, que supongo también recuerdan. Este tema lo compuso Albert Hammond y Juan Carlos Calderón, con letra de Anahí van Zandweghe. A este proyecto se sumaron grande artistas como Don Pedro Vargas, Cantinflas, Roberto Carlos, Vikki Carr, Lupita D’Alessio, Plácido Domingo, Emmanuel, Sergio Fachelli, José Feliciano, Vicente Fernández, Julio Iglesias, José José, Rocío Jurado, Palito Ortega, José Luis Rodríguez "El Puma", Manoella Torres, y Yuri entre muchos más.

En ambos proyectos no existió ninguna rivalidad ni celo por parte de nadie y hasta recuerdo que Quincy Jones felicitó a los intérpretes latinos por su contribución. Así es como el medio artístico siempre se une a las causas nobles.

Creo que es el momento de que todo México se una a la causa mayor que es hacer que este país funciones como debería y sin criticar sólo deberíamos de hacer lo que debemos y tenemos, y no seguir haciendo lo que podemos y queremos. Hasta la próxima semana.