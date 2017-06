Monitorean evolución de tormenta tropical

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- No se puede descartar un tema climatológico, por lo que hay que estar pendientes en los próximos días de la formación, que en este momento es una tormenta tropical, de acuerdo a la información que proporcionó la Dirección de Protección Civil Municipal, de lo que hay que estar pendientes por el momento es de lluvias, declaró Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo a su llegada al complejo Moon Palace, para estar presente en la cuadragésima séptima edición de la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Para que un huracán se forme, primero tiene que convertirse en depresión tropical, aun no llegamos a esa condición, lo que ha manejado el centro de estudios son zonas de disturbios climatológicos, son tormentas asiladas, siguen sin organizarse; para llegar a ser un tema de depresión tropical conforme se forma la depresión y cómo va avanzando la velocidad de los vientos, es como se alcanza el tema de tormenta tropical, posteriormente alcanza el nivel de huracán, al día de hoy no hay actividad eléctrica del Atlántico, así lo dicen los portales de temas climatológicos, lo que tenemos es un asunto total de tormentas que seguramente llegarán al Golfo de México y no sé ahí alcance organizarse”, comentó por la mañana en referencia al fenómeno ubicado en la Península de Yucatán.

Sobre el otro disturbio, la tormenta tropical “Bret”, ubicada a la altura de Las Antillas, dijo que en caso de que elevara su categoría a huracán hay más de 830 refugios, con capacidad para más de 120 mil personas.

“Se están revisando constantemente los refugios, se está pendiente de tener los almacenes para agua, comida enlatada y sobre todo los trabajos anticipados que se hacen de servicios públicos en materia de drenaje, en cuanto a las ramas de los árboles; y también la coordinación que se hace con la Comisión Federal de Electricidad para el tema de la energía eléctrica”, mencionó.

Respecto a la asamblea de la OEA, dijo que espera que se den resultados positivos para nuestro país.

“Espero que la asamblea tenga resultados positivos para nuestro país, entiendo que todos los trabajos están enfocados en democratizar nuestro continente, darle mayor apertura al libre comercio, al tránsito de personas; que exista esa coordinación de los países de América Latina, que se logren esos acuerdos, que permitan un mejor desarrollo de México y de Quintana Roo”, expresó.