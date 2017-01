Aprueban la venta de tortilla en tendejones

Con la intensión de no afectar al consumidor, ni a los empresarios.

Ángel Castilla/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La venta de tortillas estará permitida en tendejones, siempre y cuando no haya tortillería en un radio de acción de medio kilómetro, con la intensión de no afectar al consumidor, ni a los empresarios.

Roger Peraza Tamayo, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco informó que en Chetumal existen 112 tortillerías de la capital, de las cuales 65 están agrupadas en la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla en Chetumal, presidida por Julio Durán Sánchez, con quien trabajan en conjunto para buscar estrategias y regular la venta y distribución del producto de manera saludable.

“Estamos abocados en buscar mecanismos de regulación porque hay zonas donde no hay tortillerías y la gente tiene problemas para trasladarse al comprar el producto, donde haya una tortillería no permitiremos la venta en tendejones, en donde más allá de medio kilómetro no exista, los distribuidores podrán hacer llegar la tortilla a las tienditas para facilitar a los ciudadanos la adquisición de la misma”.

Competencia desleal

Expuso que la redistribución las tortillas en motocicletas es una competencia desleal y ha generado que los la mayoría de los productores disminuyan sus ingresos, por lo que prevén regular el número de vehículos por tortillería con un máximo de 10, así como sectorizarla ciudad para evitar conflictos entre los empresarios de la masa y la tortilla.

Peraza Tamayo indicó que las empresas con la capacidad de distribuir y vender su producto fuera del establecimiento, puede ser causal de pagar un impuesto, por lo que el área jurídica del Ayuntamiento analiza esta posibilidad.

Apoyar y proteger

“Una de las prioridades de Luis Torres Llanes, presidente municipal, es apoyar y proteger las empresas locales, que en su mayoría son familiares, por lo que no estamos en la dinámica de que cierren tortillerías por la competencia desleal de las más grandes”.

El secretario general del Ayuntamiento y el líder de la industria de la masa y la tortilla en Chetumal se reunirán nuevamente a principios del mes de febrero para lograr la estabilidad de este sector y que el ciudadano pueda acceder a la tortilla de manera rápida.