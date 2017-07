Denuncian presuntos casos de reciclaje en tortillerías

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Cofepris advierte a los productores tortilleros en el municipio de Solidaridad, que se estarán sancionando las malas prácticas en la venta, traslado y reutilización de las tortillas fuera de los expendios de producción primaria.

Las autoridades sanitarias indicaron que existen señalamientos que han alertado a prevenir presuntos casos de reciclaje de tortillas para “remezclar” con la masa de un segundo día de producción, que para su venta solo debe de haber una persona en contacto con el producto y que el reparto en hieleras sobre motos aumenta los riesgos de descomposición.

Julio Mendoza Álvarez, coordinador de Protección contra Riesgos Sanitarios en la Zona Norte, informó que se estará sancionando a quienes no acaten el ordenamiento necesario.

“Tenemos información de casos en donde las tortillas ‘en devolución’ se vuelve a mezclar con la masa en algunos molinos, después de un día de exposición, no solo a varias manos que hicieron contacto, si no al calor de sus traslados y eso no es correcto. Por eso estamos tomando cartas en el asunto para un reordenamiento y si no se respeta se realizarán aseguramientos de mercancías y se impondrán multas”, dijo el funcionario.

Especificó que es necesario que se respete la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, la cual indica los lineamientos para Productos y Servicios, relacionados con la masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan, además de brindar las especificaciones sanitarias, su información comercial y métodos de prueba.

Informó que desde el pasado fin de semana se han realizado reuniones con autoridades del Ayuntamiento y más de 80 productores de la masa y la tortilla para encontrar la mejor manera de ejecutar el ordenamiento y adelantó que esta semana comienza los primeros cursos para corregir las medidas de insalubridad en que opera esta industria.

El primero de los cursos de capacitación será el próximo miércoles 12 de julio, a las 18 horas, en las instalaciones del auditorio del Ayuntamiento de Solidaridad.

“Las malas prácticas son una realidad que principalmente ocurren en la zona poniente, en donde no hay tortillerías y se han estado surtiendo las tienditas, pero mediante nosotros estamos buscando que se canalicen a capacitación adecuada”, dijo Enrique González Rosas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación a nivel local.

De acuerdo a la Canacintra, en el municipio de Solidaridad hay operando más de 100 tortillerías, de las cuales solo 15 están afiliadas.