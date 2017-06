Prevalece desorden ante la falta del director

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A un mes de la renuncia de Rafael Quintanar González, extitular del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), en Quintana Roo, la dependencia opera sin un dirigente oficial, en los cubículos las personas esperan a ser atendidos hasta 30 minutos, y en las calles la presencia de los asesores de la dependencia es casi nula.

En los más de 30 días que han pasado desde la renuncia de Quintanar González, las oficinas y servicio de la dependencia han ido en decadencia, desde que los asesores no salen a las calles a buscar y dar seguimiento a los educandos, hasta la pereza de los colaboradores en el interior, donde llegan personas y no atienden o programan para seguir el proceso de certificación.

“Si observas la oficina, todos hacen lo que quieren, te atienden cuando les da la gana, no hay una persona a la que puedas recurrir directamente para una queja, el funcionar del IEEA no tiene organización”, comentó uno de los asesores que ha llevado a educandos para seguimiento, y que pidió sea omitido su nombre.

Nitzia Rivera Argüelles, subdirectora general del instituto, es quien de manera provisional, sin que sea nombrada, está “tomando” las decisiones, y así será hasta que a nivel estatal designen al nuevo titular, del que no se sabe el o los nombres de los posibles candidatos.

En estos días no se han tenido registros de nuevos educandos, avances en trámites o seguimientos de las personas que ya se tienen afiliadas; uno de los colaboradores internos, quien también pidió que su nombre no sea revelado, comentó que la mayoría de los trabajadores que cuentan con vehículo no salen a trabajar, con la justificación de que no tienen gasolina, y el instituto no les da.

Tan sólo en las oficinas hay al menos 20 personas, como fue el caso de ayer, de estas algunas mujeres estaban entretenidas en el celular, otras revisando folletos, los hombres en la tienda que está a un costado, dentro del mismo predio de la empresa, y cuando llegan a pedir informes los pasan hasta con tres personas diferentes, antes de buscar solución a los cuestionamientos,

El IEEA está ubicado en la Región 92, a espaldas de una tienda departamental conocida, sobre la avenida José López Portillo, a escasos metros de la avenida Kabah.