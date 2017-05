Trabajadores reclaman la falta de atención a la salud en Tulum

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La necesidad de contar con servicios de salud que a la fecha son inexistentes por parte de las instituciones públicas, evidenciaron trabajadores que desfilaron para conmemorar este 1 de mayo el Día del Trabajo. En particular el Issste no cuenta con atención a los derechohabientes, reclamaron los maestros del municipio de Tulum. Solicitaron a la autoridad municipal, presente en este evento, en el cual no participó la Croc, realizar las gestiones ante esa institución.

Noé Quiterio Durán, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Stscecyteo), recordó la muerte de trabajadores y además señaló que es inaceptable lo tardado y engorroso de la atención médica para los derechohabientes que requieren de los servicios médicos y aún más lamentable la necesidad de traslado hasta Playa del Carmen, donde también el servicio es muy deficiente con solo un par de consultorios para la gran cantidad de derechohabientes.

La cifra de trabajadores que cuenta con afiliación al Issste supera los 300, ente maestros y otros empleados de gobierno.

Quiterio Durán pidió a la presidenta municipal, Romalda Dzul Caamal, hacer las gestiones correspondientes para que las necesidades sean planteadas ante las autoridades y gestionen lo necesario a fin de contar el servicio en Tulum, independientemente de que todos los derechohabientes deben causar alta para elevar el número de beneficiarios de estos servicios.

Cada uno aporta la cuota por el servicio médico que no recibe, insistió en su intervención Quiterio Durán.

Dentro del tema de los servicios de salud, Claudio Cortés Méndez, comisionado de la Croc en Tulum, organismo que no participó en el desfile conmemorativo, indicó que no hay fecha para que el Imss aplique la inversión en el predio donado para la construcción de una clínica en la delegación de Chemuyil.

El desfile de este 1 de mayo, contó con la participación de diez contingentes, con alrededor de 300 sindicalizados afiliados a la Confederación de Obreros y Campesinos (Cor); Sindicato Único de Trabajadores de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tulum (Sutsat); CTM, SNTE, sindicalizados del Sesa, CTC, Fesoc y una cooperativa de mototaxis de Akumal.