Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La tragedia del Blue Parrot mantiene la precepción de inseguridad en la zona turística de Playa del Carmen, donde ayer cerró sus puertas el emblemático bar la Mezcalinna, de manera definitiva, y cuyo anuncio fue hecho a través de redes sociales.

Cerca de las 10 horas, trabajadores iniciaron el desarme del también antro de la conocida calle 12 y fueron ellos quienes confirmaron el cese de actividades definitivamente, sin dar una razón al respecto.

“La Mezcalinna, Mezcalería Mexicana Alternativa como la conocen va a cambiar: Hoy después de 11 años en la tradición de la música underground en Playa del Carmen, decidimos cerrar el ciclo. Y sí, a lo largo de estos años creamos un espacio de convivencia, un foro de expresión y el estilo de vida de una generación de la cual nos sentimos orgullosos de haber pertenecido. Gracias a todos los que formaron parte de este proyecto y que hicieron de cada noche una noche mágica y alucinante”, indicó la Mezcalinna en un comunicado difundido a través de su página de Facebook, sin precisar el motivo.

Este cierre se une al de la Santanera — igual situado en la calle 12— que corrió con la misma suerte, luego de los trágicos hechos sucedidos en enero pasado, en el Blue Parrot.

Habrían más cierres

Para Ricardo del Valle Prieto, secretario de la Asociación de Bares y Discotecas, ya son síntomas de que la protección del destino va en picada y podría haber más cierres en los próximos meses, si el gobierno no aplica medidas de seguridad más fuertes en el destino turístico.

“Yo lo único que sigo comentando es que creo que es un mensaje claro que algo está pasando en Playa del Carmen y que necesitamos ayuda (…) Aquí es muy importante manejar que no hay presencia de la Procuraduría General de la República, que no tenemos ministerios públicos federales donde podamos denunciar, que no hay Gendarmería, que no hay nada, estamos solos. Si los negocios están cerrando, el motivo, no lo sé, pero algo está pasando”, indicó del Valle Prieto.

Hoy se cumple un mes de la masacre en el Blue Parrot, la cual dejó como saldo seis personas muertas y 14 lesionados, luego que una persona entró al sitio y accionó su arma de fuego, según la versión oficial.