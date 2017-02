Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En la Península de Yucatán ya se no cuenta con miel 100% pura, ya que se encuentra afecta por la siembra de transgénicos, lo que ocasionó que cargamentos que se dirigían a Europa ya fueran devueltos.

Aunque no se tienen los datos exactos de lo afectado, los compradores de productos orgánicos del viejo continente ya no están contentos y en Quintana Roo ya se está trabajando con el sector apícola y aunque no se tiene la fecha exacta se debe decretar al estado como libre de siembra de transgénicos, mencionó Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

“Ya Yucatán realizó la firma y nosotros estamos trabajando en una justificación técnica y jurídica para transitar hacia el decreto que nos permita legalizarlo, además de que la entidad junto con Yucatán y Campeche firmamos en el marco de la Conferencia de Partes el convenio de ASPI para trabajar contra los transgénicos”, mencionó.

Los apicultores de Leona Vicario están en las reuniones para crear una asociación que les permita ser más fuertes y lograr más producción de miel, ya que además se ven amenazados por el desarrollo del lugar.

La intención es que 20 apicultores logren producir cinco toneladas de miel al año, los cuales se han perdido en comparación con hace cuatro años, cuando se producía hasta tres veces más, mencionó Martín Dzib Tun, apicultor.

Al ser la miel de Leona Vicario 100% pura, compradores de Yucatán están llegando al lugar para comprarla a los productores a precios bajos, es decir, un litro en 20 o 30 pesos, cuando se puede comercializar arriba de 100 pesos, aunque lo peor es que al llevarse informan como si fuera producción de ellos.

“Viene la temporada de producción que es de enero a marzo y rentan casas para comprarla y se la llevan en camiones a Yucatán, ahí la envasan y la comercializan”, mencionó Dzib Tun.

Ya Greenpeace se ha sumado a la lucha, pues tienen identificados los casos de Europa, pues es un mercado exigente, agregó Sandra Laso, responsable de la campaña Comida Sana, Tierra Sana de Greenpeace México.

Es preocupante lo que sucede en la Península ya que la zona es la que más produce miel y México es el tercer exportador, por ello la situación es clave y aunque hay buena voluntad por los gobiernos, sólo Yucatán tiene una declaratoria para impulsar modelos de producción tradicionales y lejos de los transgénicos.

Y si bien la firma del acuerdo de los tres estados ahí está no se puede quedar sólo en palabras, ya que es necesario que se consideren acciones, pues en el documento no se especifica cuándo y cómo realizarán los trabajos, así como los monitoreos posterior, especificó Sandra Laso.

Producir miel es cada vez más difícil

Los productores están luchando contra el escarabajo, una plaga que tiene más de tres meses que amenaza los apiarios, y aunque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene conocimiento no han podido solucionarlo y al tener un caparazón duro deja indefensa a las abejas.

Esto no sólo es una problemática de la entidad sino toda la Península de Yucatán pasa por lo mismo.

Otra de las amenazas es el crecimiento y desarrollo, ya que al limpiar los predios en Leona Vicario y la Ruta de los Cenotes, las abejas no tienen acceso al polen ya que deja de haber platas.

“En mi caso sucedió que junto al apiario se removió la vegetación de cinco hectáreas y así esta sucediendo en diferentes ranchos”, explicó Dzib Tun.

Para los apicultores hay una necesidad de declarar el estado libre de transgénicos, ya que no nos van a comprar la miel si está contaminada y además quieren colocarla en un mercado específico, este no comprará de no ser 100% pura.