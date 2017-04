Pedro Olive/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Dirección de Tránsito Municipal en Benito Juárez está cobrando los permisos para que los vehículos que no tienen placas pueden circular en la ciudad, cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a través de la Recaudadora de Rentas los dan sin costo alguno, en lo que llegan las placas.

De enero a marzo del presente año, los ciudadanos realizaron los pagos correspondientes de derechos, alta, baja, cambio de propietario, registro de los vehículos, entre otros conceptos, al no haber las placas nuevas, les fue entregado un permiso profesional expedido por Sefiplan, que deberían portar en algún espacio visible de la unidad, una vez vencido, debían acudir a las instalaciones de la Recaudadora de Rentas para solicitar otro permiso sin costo.

José N, ciudadano de Cancún, acudió la tarde del miércoles a liberar un vehículo que estaba detenido desde principios de año, los primeros intentos por liberarlo los realizó en enero y marzo, pero no pudo hacer el trámite porque no tenía al día sus documentos.

Les fue entregado un permiso profesional expedido por Sefiplan.

Fue hasta finales de marzo cuando acudió a la recaudadora de rentas para tener su motocicleta al día, ya con los documentos actualizados, recibió un permiso provisional que venció el pasado 15 de abril, por cuestiones económicas no pudo continuar su trámite para la liberación de la moto en los primeros días de este mes, y el miércoles que fue, le dijeron que para poder liberarla debía tener un permiso vigente, que la Recaudadora de Rentas expide, pero debía hacer fila como las demás personas, en caso de no tener tiempo, le ofrecieron darle uno provisional por 15 días con costo de 260 pesos, al que accedió para que su unidad no pase más días en el corralón.

Dirección de Tránsito

En una de las paredes junto a la caja, dentro de la Dirección de Tránsito, están los precios para que los vehículos puedan transitar en la ciudad mientras no tienen placas, los permisos se pueden tener por 15, 30 45, 60 y 90 días

El permiso por 15 días tiene un costo de 260 pesos, mismos que se cobran en la caja de la dependencia, y en el recibo que te dan tiene la leyenda, permiso provisional para circulación.