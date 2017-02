Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La consultora ARegional exhibió la poca transparencia del gasto que la entidad mantuvo en sus páginas oficiales desde 2014 hasta 2016 en el sector salud, el cual tiene adeudos de entre 60 y 80 millones de pesos por malos manejos de la administración anterior.

En el primer estudio realizado por la AR, denominado “Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas”, verificaron los portales de la dependencia durante tres años y Quintana Roo estuvo entre los 12 peor calificados del país.

Durante la evaluación detectaron que si bien existe un marco programático presupuestal y de rendición de cuentas, hay secciones o portales que carecen de archivos como estadísticas, lo cual no es positivo, mencionó Noemí García Carrillo, coordinadora de Transparencia de la consultora.

“Además no hay información de sueldos y salarios de organismos como Secretaría de Salud (SESA), la cual debería estar centralizada”, mencionó.

En general las entidades tienen una falta de información, olvidan los propios portales de transparencia de cada dependencia y no cubren la información que deberían tener.

Quintana Roo tiene a su favor que cuenta con un marco programático y es de las pocas entidades que desglosa los ingresos que percibe y de dónde los recibe, pero no publica resultados y no se puede comprobar en qué se aplican finalmente.

Para la consultora se considera muy importante el análisis de la transparencia en la información ya que el sector de la salud con la educación son los pilares sobre los que descansa el desarrollo social de los habitantes de una sociedad.

La situación del cumplimiento tecnológico ha sido una constante, al menos en Quintana Roo, y existen las normas para que tengan información en los portales, aunque hacerlo no quiere decir que no exista corrupción o se tenga un buen gobierno ya que Veracruz está en un término medio del Índice pues se contaba con la rendición pero con desvíos, destaca.

“AR no está hablando de que la entidad no tengan la información, sino que no está en los principales portales electrónicos que es el mecanismo para que la ciudadanía conozca lo que hace el gobierno”, agregó García Carrillo.

En la medida que se tenga la información permite que las entidades puedan ser verificadas y entonces sí ser eficientes y transparentes.

El pasado miércoles Novedades Quintana Roo publicó que la Secretaría de Salud durante la administración pasada desvió recursos por 80 millones de pesos, que dejaron a hospitales sin abasto en medicamentos y con falta de mantenimiento.