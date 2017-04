Edgar Olavarría/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ante la simulación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), de ser juez y parte en la autorización y prohibición del incremento de dos pesos a la tarifa de transporte público, la empresa concesionaria Transporte Terrestre Estatal (TTE) filial al Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, analiza como estrategia jurídica ampararse contra la prohibición de aplicar el aumento autorizado al servicio colectivo, durante la administración pasada.

“Las autoridades municipales y estatales, en un momento dado no quieren asumir el costo político que representaría aceptarlo en vísperas a un proceso electoral, que lo único que pretende es no dañar la imagen del funcionario y por ende la del partido político que representa, por ello la mesa de negociación y entendimiento, en la que se descarta algún enfrentamiento y se espera llegar a un buen acuerdo, incluso si la situación se pone difícil ya se tomarán otras medidas, probablemente sea apegarnos a la parte jurídica y hacer valer esta autorización”, apuntó Luis Miss González, vocero del sindicato de “Taxista Cancún”.

El ex titular de la Sintra Fernando Escamilla Carrillo, previó a un estudio de impacto a la economía benitojuarense e isleña, en junio de 2016 autorizó un incremento de cuatro pesos, en aquella ocasión, ante la inestabilidad de dólar y la transición en el Poder Ejecutivo, el consejo directivo de la empresa optó por no aumentar la tarifa en la modalidad de urvans o combis, a raíz de la liberación del precio del litro de la gasolina magna, premium y diésel, además del costo de insumos, aditivos y aceites que impactan directamente a los trabajadores del volante, el costo en la operatividad y logística de TTE filial a “Taxista Cancún”, obligó a la directiva adicionar dos pesos, en lugar de cuatro, al servicio colectivo, por lo que el pasaje subió temporalmente el pasado fin de semana, de ocho a diez pesos, ello con el objeto de no “afectar” la economía familiar.

Sin embargo, Jorge Portilla Manica actual titular de la Sintra, habilitó múltiples operativos a través de la Dirección de Comunicaciones y Transportes, que permitieron que 700 operadores, en 32 rutas establecidas, fueran “satanizados” por la ciudadanía y la autoridad en la materia, en lugar de salir y reconocer la existencia de un documento que soporta el incremento del transporte colectivo, a favor de la empresa concesionaria, informó el vocero.

Pese a que la empresa TTE suspendió temporalmente el alza en el transporte para sostener una reunión este jueves con Portilla Manica y Ramos Hernández, titular y director de comunicaciones y transporte de la Sintra respectivamente, Miss González anunció que la reunión obedece principalmente para que la autoridad establezca los mecanismos para su aplicación, “nosotros vamos a defender nuestra postura, es lo justo, el aumento es inminente no hay vuelta de hoja aunque la autoridad diga lo contrario”, sin embargo, la contra parte mantiene la negativa a dicho incremento, inclusive ha realizado exhortos a los operadores que realizaron cobros “indebidos”, ya que en el Reglamento en la materia de transporte, no existe alguna penalidad económica o administrativa, por lo que las unidades remitidas al corralón deberán estar en circulación en un plazo no mayor a siete días.