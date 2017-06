Exceso de transporte público afecta movilidad

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La ciudad de Cancún cada día incrementa los problemas de movilidad por la desproporción de transporte público, como las camionetas Vans que cientos de éstas cruzan la avenida Tulum y el exceso de camiones que se dirigen a la zona hotelera, las autoridades municipales deben reordenar la distribución de rutas y arreglar avenidas, señaló el presidente del Colegio de Ingenieros de Quintana Roo, zona norte, Roberto Quiroz Romero.

La ciudad está rebasada completamente porque no hubo una reglamentación ni un orden con el reparto de concesiones, “de repente en la ciudad aparecieron más de 500 camionetas por todo Cancún, el municipio no tiene la capacidad de soportar esa densidad vehicular, y no hay infraestructura en las avenidas, resulta difícil el manejo vehicular”.

También te puede interesar: Diputados buscan mejorar la Ley de Tránsito

El gobierno municipal y estatal debe reorganizar el transporte público, reparar las avenidas y crear calles adecuadas para que se dé una mejor movilidad “no sólo es hacer callecitas, sino abrir calles y avenidas de acuerdo a las necesidades vehiculares”

La estación de transferencia es urgente se instale porque transitar a determinadas horas por la zona hotelera es complicado, y esto se debe porque existe una gran cantidad de autobuses de las concesionarias, también se debe reducir el número de camiones para agilizar la única vía en esta área turística.

El regidor José Isidro Santamaría Casanova, demandó que las autoridades estatales como Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y el Ayuntamiento de Benito Juárez, se deben sentar para analizar el tema de movilidad de manera urgente, porque una de las consecuencias del tráfico en la zona hotelera por la mañana y tarde es que circulan 800 autobuses con menos del 50% de su capacidad.