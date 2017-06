Choferes abusan de usuarios de transporte ¿Y la autoridad?

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El alza a la tarifa del transporte público aprobada el pasado 15 de junio, pero que aún no ha sido autorizada para cobrarse, sigue generando discusiones entre usuarios y conductores, estos últimos amenazan con no llevar a los ciudadanos, o les dicen que se vayan a quejar donde gusten; hasta ahora el único pronunciamiento de las autoridades municipales es implementar un operativo de vigilancia, que no ha sido aplicado.

La tarde del sábado, a través de un comunicado, el Ayuntamiento dio a conocer que el abuso del transporte público sería monitoreado por parte de la Dirección de Transporte y Vialidad de Benito Juárez, para evitar que empresas como Autocar, Transportes Bonfil, y Transportación Terrestre del Estado, no cobren los 9.50 que fueron aprobados, más no autorizados.

También te puede interesar: Tarifa de transporte público en Cancún, la más cara del Sureste

Hasta ayer, en la página del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, que depende de la Secretaría de Gobierno de la entidad, no había subido la actualización de dicha alza, que pasó de 8 a 9.50 pesos en la ciudad, y de 10.50 a 12 en la zona hotelera.

Aun con los pronunciamientos por parte de las autoridades, los operadores siguieron cobrando la nueva tarifa que fue aprobada, pero aún no está autorizada a aplicarse, y a quienes pagaban con los ocho pesos exactos, conductores confrontaban a pasajeros y los exhibían ante las demás personas.

En un video que circula a través de las redes sociales, con fecha de ayer, se observa a un conductor de Autocar que enojado reclama de manera airada a un pasajero que le pagó ocho pesos, con lo que inició un intercambio de palabras entre el conductor y el chofer: -“Te falta 1.50, ahora son 9.50”; “Pues arriba de ti hay un letrero que dice 8 pesos”; -“Pero son 9.50, ¿qué no ves las noticias?, págame lo que hace falta”; “Yo digo que mejor cambies el letrero oficial, porque lo de la puerta no te lo van a dar”.

Ante esto se buscó la reacción por parte de las autoridades, tanto de la Dirección de Transporte y Vialidad, así como el secretario general del Ayuntamiento, de ninguna parte se tuvo respuesta, mientras tanto, los cobros ilegales siguen.