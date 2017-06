Concesionarias abusan cobrando alza al transporte (video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A un día de aprobarse el aumento de 1.50 pesos en la tarifa de transporte en zona urbana y hotelera, concesionarias de Autocar, Transportes Bonfil y Urvans del Transporte Terrestre del Estado, cobran de manera ilegal, ya que el regidor de la comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, Noel Pinacho Santos, señaló que el cobro no puede entrar en vigor hasta que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, los transportistas no hacen caso.

“¿Trae cambio?, porque son 9.50 y nosotros no, si no, no la puedo llevar”, es una de las frases dirigidas a los usuarios, por parte de los operadores de la empresa Autocar, que incluso ya retiró el letrero de la tarifa anterior y ya pusieron 9.50 y 12 pesos, en los cristales de los camiones.

El alza de la tarifa se aprobó en la sesión de Cabildo local la tarde del jueves, con únicamente dos votos en contra, que fueron los de los regidores de oposición, en este caso Julián Ramírez Florescano, y Reyna Durán Ovando, con el argumento de que sería un duro golpe a la economía de los trabajadores y alumnos.

Como parte de los puntos aclarados en la sesión, se recalcó que el aumento no podría cobrarse hasta que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que las medidas tomadas ayer por parte de los elementos de las concesionarias, resultan fuera del marco legal y son consideradas un abuso.

Alondra N, estudiante de universidad, del jueves a ayer, tuvo un salto grande en su presupuesto de transporte, pues de pagar 32 pesos, ayer desembolsó 40 en cuatro autobuses, dos para ir a la universidad, y misma para el regreso a casa, esto porque no tuvo cambio ni la alumna, ni el operador.

“Yo confiada que aún el precio es el mismo, me subo a la combi, y fue ahí donde el operador me preguntó si traía cambio, le dije que no, entonces me contestó que el tampoco y me cobró 10 pesos, y aunque le dije que quería mi cambio de vuelta, no tuve tanta suerte”, comentó la alumna.

En entrevista con uno de los operadores de Urvans, señaló que ya cobran el aumento porque es la instrucción de los dueños de la unidad, aunque no esté publicado, “al final uno obedece órdenes, que en este caso nos benefician, porque de alguna manera aumentan nuestro margen de ganancia, comparado con lo que debemos de pagar entre gasolina, placa y lo del patrón”.

Al intentar tener una postura por parte de las autoridades, en este caso la Dirección de Transporte y Vialidad, encargada de regular el transporte en la ciudad, las oficinas estaban cerradas, por lo que no fue posible tener una versión de dicha instancia.

El regidor de la comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, comentó que la cuestión de detenciones y sanciones a los concesionarios que abusan del cobro del servicio aprobado, está a cargo de la dependencia anteriormente mencionada.

La sorpresa de ayer para muchos ciudadanos fue el cobro por la mañana que hicieron empresas como Autocar y Bonfil, en el caso del primero, para la mañana de ayer ya habían quitado el letrero que estableces la tarifa dependiendo la zona, urbana o zona hotelera, de 8 y 10.50 pesos, pasando a 9.50 y 12 pesos, de manera arbitraria.

A través de un comunicado que salió del Ayuntamiento, el municipio señaló que realizarán operativos aleatorios para evitar el cobro arbitrario, en tanto no se actualice el cobro en el Periódico Oficial del Estado.

