Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Cuatro de las cinco rutas de transporte público de Chetumal amanecieron sin servicio porque la empresa Jet Van Car retiró sin previo aviso las unidades, afectando a más de tres mil usuarios.

Roger Peraza Tamayo, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, informó que la empresa retiró las unidades porque dos de ellas fueron infraccionadas por no contar con documentos en regla para la circulación.

Agregó que por el momento, solamente la ruta Calderitas directo tiene el servicio gracias a que el empresario local y permisionario, Manuel Gómez, apoyó con tres unidades para cubrir esta ruta, la más demandante de la ciudad.

El pasado fin de semana, en hechos separados, dos microbuses de la empresa se vieron involucrados en accidentes de tránsito, los agentes de la Dirección de Tránsito Estatal al solicitar la documentación a los choferes, se percataron que no tenían ni uno sólo en regla, ni los propios operadores presentaron licencia de manejo al día, por lo que procedieron a llevar las unidades al corralón.

Juan Carlos Morales López, jefe del transporte urbano municipal, agregó trabajan para que en el transcurso de la semana el servicio se normalice en las rutas Calderitas colonias, Américas, Caribe y Solidaridad-Bicentenario.

Conseción de transporte urbano

Ángel Álvarez Cervera, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, indicó que es urgente hacer una sesión con el comité de Transporte para determinar las bases de la concesión del transporte urbano, sea aprobada en Cabildo y solicitar al Congreso del Estado una ampliación del plazo para poder hacer una licitación y conocer quién quiere invertir en la capital.

“La empresa trabaja de una manera irregular, no tenemos contacto directo, y han manifestado no poder mejorar el servicio por no contar con las condiciones de tiempo y no es redituable, quiere seguir participando pero no quiere invertir", comentó.

La concesión de la empresa Jet Van Car, S.A. de C.V., finalizó el pasado 29 de septiembre de 2016.