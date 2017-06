Tres buenas para las víctimas

Hace aproximadamente un año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió 11 recomendaciones al gobierno de Quintana Roo (y a varios otros, como Puebla) para atender una problemática creciente por entonces: la “violencia feminicida”. De no haberlas aceptado, se habría decretado la Alerta de Género.

El trabajo de los expertos versó en diagnósticos, la elaboración de un banco de datos sobre dichas dinámicas con patrones particulares, la puesta en marcha de campañas con perspectiva de género, el establecimiento de programas de sensibilización, más capacitaciones, la creación de instancias con atribuciones al respecto y otras acciones. ¿Qué ha pasado en este tiempo?

Se ha avanzado desde diversas trincheras, cumpliendo las urgentes y aportando inclusive nuevos enfoques y otros planes a un tema delicado. En tal labor han participado el gobierno del estado, las administraciones municipales, así como la sociedad civil organizada. En tanto, se suman planteles educativos, clubes deportivos y organismos empresariales.

Suelen citarse como ejemplos la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer y Violencia de Género, y el Centro de Justicia para las Mujeres (por fin recuperado), aunque no son los únicos avances para destacar. Hay tres notables.

Consultada al respecto, la subsecretaria estatal de Prevención, Bibian Castillo Dzul, explica que, de la oncena, a la Secretaría de Seguridad Pública (cuya función es vital) le correspondió desarrollar dos: la primera es el Protocolo Alba, relacionado con la desaparición y/o ausencia tanto de niñas como de mujeres. Se recogen ya los primeros frutos, destaca la preventóloga.

La segunda es la base de datos, integrada en una plataforma completa, en la que participan múltiples instancias y niveles, para identificar a las víctimas recurrentes, mejorando así el servicio posterior. El mecanismo permite actuar en casos concretos, de oficio, no solo en faltas administrativas, sino en delitos evidentes. Serán salvadas vidas en riesgo cuando se consolide, estima la también ex subsecretaria de Seguridad en Benito Juárez.

Hay una tercera de autoría propia, que si bien no es sugerida por la Conavim, ayuda en esta titánica misión de la igualdad: los Grupos Especiales de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Geavis). Son cientos de elementos reclutados para el programa, capacitados y monitoreados constantemente. En los próximos días entrarían en operación formal los 11 (de todos los municipios), lo que implica una tarea cumplida.

Se espera dar una mejor atención, no solo para mujeres, sino también para niños y hombres, víctimas de violencia familiar o de género. El fin último es que salgan del círculo de agresión y empoderarlas para enfrentar una vida con mejores opciones, lejos de ese ambiente nefasto.

Más allá de que estas gestiones tiendan a postergar o anular la Alerta de Género, se pretende garantizar los derechos, ofrecer una política con transversalidad de género, sancionar en la justa medida, coordinar esfuerzos con otras instancias, generar espacios seguros y –ojalá– erradicar los tipos de violencia. Esa es la verdadera apuesta.

