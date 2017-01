Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- El ascenso de Donald Trump no ha tenido efecto negativo en el mercado turístico norteamericano que visita Quintana Roo, afirmó el gobernador, Carlos Joaquín González.

El nuevo gobierno de Estados Unidos no ha emitido alertas de prevención entre sus ciudadanos que se van a desplazar hacia diversos países, y Quintana Roo no está dentro de los sitios no recomendados.

El mandatario estatal señaló que el tema de los viajes no ha sido mencionado en el discurso del nuevo presidente, por lo que espera que México y Quintana Roo continúen siendo uno de los principales destinos para ese mercado.

También te puede interesar: Ven, conoce y disfruta un fin de semana en... ¡Izamal!

“Se está trabajando y programando nuevas acciones de vivienda que permita ayudar a quienes más lo necesitan"

Añadió que hay mercados sudamericanos que están en crecimiento, así como algunas regiones de Europa y hay prioridad de mantener contacto con Canadá, porque es el segundo mercado turístico más importante en Quintana Roo.

Asimismo, el mandatario estatal señaló que el cambio de moneda también es benéfico, el turismo nacional encontrará mejores opciones, “nuestro producto nos hace más competitivos, aunque nunca los desequilibrios son buenos, lo más importante es tener equilibrio entre peso y dólar que permita seguir teniendo que crezca la economía”, indicó.

En otro orden, el en tema de asentamientos irregulares indicó que se está atendiendo para dar una solución al problema que significa por la falta de servicios.

“Se está trabajando y programando nuevas acciones de vivienda que permita ayudar a quienes más lo necesitan, a quienes menos oportunidades tienen para la obtención de fondos y créditos que no pueden alcanzar”, aseguró.

Dijo que en Quintana Roo se busca dar reales opciones a la gente y evitar este tipo de invasiones.