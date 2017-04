Reality show impulsa el turismo médico

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Para este año se estima un crecimiento de 23% en turismo médico, mismo que será reforzado con la transmisión del reality show “Love my body contest” que promocionará a Cancún como destino de este segmento, comentó Andrés Jurado Viera, director de My Medical Vacation.

A fin de consolidar el crecimiento del 22% que observó la afluencia de turismo médico a Cancún en el primer trimestre del año, la empresa realizó el lanzamiento de su nueva campaña de promoción enfocada al mercado canadiense, la cual se extenderá hasta principios del verano a través de Internet y redes sociales.

“El programa se transmitirá por internet, en youtube, en Canadá, Estados Unidos, México y Reino Unido; asimismo se dará una conferencia en Croacia para promocionar el tema y también hay intención de colocarlo en Medio Oriente”, detalló.

La campaña es resultado del reality show “Love my body by My Medical Vacations” realizado el año pasado en ese país, cuya ganadora Heidi Mackenzie sirvió de testimonio para promover Cancún como destino confiable para el turista que busca realizar algún procedimiento quirúrgico o tratamiento médico en México.

Detalló que hoy en día las ramas más demandadas son la cirugía plástica, particularmente la lipoescultura, tratamientos dentales restaurativos o cosméticos, cirugía bariátrica, ortopedia (reemplazo de rodilla o cadera) y tratamientos de fertilidad, cuya demanda va en aumento debido a que su costo es hasta 80% más bajo que en Estados Unidos, donde oscilan entre 20 y 25 mil dólares contra entre cinco y siete mil de Cancún.

Asimismo, destacó que en general la mayoría de los turistas aprovechan su estancia para realizarse varios procedimientos y renovarse completamente, lo cual les permite ahorrar hasta 14 mil dólares, mientras que en un solo tratamiento el ahorro promedio es de sólo cinco mil dólares.

“Después de los destinos fronterizos, como Tijuana o Mexicali, Cancún es de los más solicitados por este rubro, en donde se cuida mucho la certificación de médicos y hospitales; en México se apostó de manera fuerte desde hace siete años en cirugía estética y tenemos más profesionales, porque incluso que se vienen a radicar a nuestro país y hoy por hoy tenemos mayor afluencia hacia México que hacia Argentina y Brasil”, abundó.

De esta manera, se busca cerrar el 2017 con un crecimiento de hasta 23% en la afluencia de este segmento, que tiene un gasto promedio de ocho mil 500 dólares durante una estancia de 12 noches incluyendo cirugía y hospedaje, lo cual ha colocado a Cancún como el tercer destino más importante para el turismo médico en México.

En 2016 se registraron alrededor de 12 mil 500 turistas que vinieron a hacerse algún tratamiento, y en Cancún ya hay aproximadamente 10 clínicas y hospitales dedicados a atender a este segmento, señaló Francisco López Reyes, director general de Turismo del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Puntualizó que el turismo médico junto con el de bodas y deportivo son los que dejan una mayor derrama en el destino, pues tienen el doble de estancia y gastan hasta cinco veces más, por lo cual se busca reforzar la promoción de todos esos segmentos a nivel mundial.