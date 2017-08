'Uber será legal, no representa una amenaza para taxistas'

Stephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Para el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Sergio González Rubiera, Uber será legal tarde o temprano y los taxistas deberán permitir la entrada de este sistema tecnológico que no representa una amenaza para ellos.

Los taxistas están engañados por sus líderes y esta plataforma que está por cumplir un año de haber ingresado a Cancún es una tendencia, la cual utilizan los turistas y al ser Cancún se debe considerar lo que el usuario quiere y no sólo un sindicato, mencionó el presidente de AMAV.

Es lamentable que el sindicato de taxistas quiera impedir la entrada de nuevos negocios de transporte y más bien se debe regular a ellos ya que exista una sobreoferta de tres mil vehículos que están de más ya que con cinco mil taxis quedaría cubierto.

Con el convenio del gobierno estatal con Airbnb se abre la puerta para que Uber quede regular, aunque prevén se tardarán será legal en Cancún.

Para la AMAV no son competencia desleal ya que además son una forma de economía para los que viven en Cancún y en el caso de Airbnb no compiten con los hoteles ya que hay visitantes que buscan sentirse como en casa y no ser parte de un complejo turístico o el sistema del Todo Incluido.

Sindicato de taxistas

“La denuncia que hizo el sindicato de taxistas al Ayuntamiento para que tránsito detenga a los Uber, lo ve lamentable ya que pareciera que están al servicio de los taxistas sólo por que representen un voto electoral”, agregó.

Los taxis y la aplicación son para dos mercados completamente diferentes ya que para solicitar un Uber es necesario un teléfono inteligente y aún existe una población que no lo tiene y una persona que va a realizar el súper o compras de última hora no va a pedir un Uber ya que busca la inmediatez.

Aunque existe un sector que viaja por todo el mundo y está acostumbrada a usar el servicio de Uber y en la Ciudad de México, además de que existen al menos cinco diferentes plataformas y sistema de transporte desde Cabify, taxistas de lujo y agencias de viaje con los camionetas.