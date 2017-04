'Cacería' de Uber registra 70 detenciones a la semana

Stephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En promedio de manera semanal Uber registra 70 detenciones a sus socios como parte de la “cacería” que tiene en Cancún desde su llegada, que fue en septiembre del año pasado.

Ante esto la plataforma con presencia internacional a través de correo pide a los usuarios firmar una petición de servicio en el destino, para que los socios puedan trabajar sin ser hostigados por las autoridades y terminen con la manera de las detenciones que sólo están poniendo en riesgo a los usuarios y a los turistas.

Cuando las autoridades identifican una unidad, a los socios se les persigue, son acosados y despojados de sus vehículos y en varias ocasiones agredidos, aunque la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) informó que es mentira tal cacería.

De acuerdo con Uber, las detenciones están provocando temor, inseguridad y violencia, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios de la plataforma por lo que además exigieron a las autoridades se detenga la manera en la que participa Sintra.

Turistas de Cancún

Hay que dar la oportunidad a que los habitantes y turistas de Cancún elijan el modo de transporte y se respete su libertad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pugna por la libre empresa y están pendientes al caso ya que el Sindicato de Taxistas sigue sin entender que el turista es el que elige el medio de transporte en el que quiere moverse.

Es necesario que vean que la competencia entre transportistas debería ser en servicio y no en qué si llega o no una nueva empresa, y hasta ahora no se ve que los taxistas estén mejorando y Uber no es sólo una aplicación sino ofrece todo un servicio; y la invitación a los prestadores de transporte es que busquen mejoras en la manera de operar, agregó Adrián López Sánchez, presidente de la Coparmex.

“Las multas que ha interpuesto Sintra deben transparentarse ya que son cifras altas”, explicó.

Campaña Uber

La petición que lanzó Uber ha sido firmada por más de 56 mil personas y la intención es alcanzar al menos 100 mil.

Por medio de sus redes sociales, compartió un video en el que personas que viven en Cancún comparten su experiencia como conductores de Uber.