Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El subsecretario de trabajo y prevención social del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Álvaro Esteban Rosado Ortiz, señaló que de aprobarse, o que grupos de hoteleros respalden la introducción de Uber, retirarán las unidades que dan servicio en zona hotelera, con el argumento de que es una traición al gremio que por mucho tiempo han brindado el servicio.

El representante del sindicato señaló que hasta ahora no hay una fecha estipulada para hacer el paro, y que es una advertencia a los hoteleros para que dejen de apoyar la iniciativa de la entrada de Uber como medio alternativo de transporte en la ciudad, que hasta ahora opera fuera del marco legal.

El pasado 12 de mayo, el representante del sindicato compartió a través de una red social su descontento por el pronunciamiento Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, en favor de Uber y su operación, además de describirlo despectivamente.

“Uber es ilegal, no paga impuestos, sus operadores van a dar servicio en bermudas y chanclas, no hablan inglés, no dan garantía para reclamar objetos olvidados, cobros indebidos o malos tratos, no cumplen con el marco legal, no deberían de operar”, comentó Álvaro Esteban Rosado Ortiz, subsecretario de Trabajo y Prevención Social del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.

Al cuestionar a Luis Miss, vocero del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo acerca de la postura del subsecretario, refirió que esa no es la iniciativa del gremio, siendo una declaración a título personal de Álvaro Rosado Ortíz, quien en reiteradas ocasiones ha lanzado amenazas en contra de diputados, dirigentes, e incluso ha incitado a la violencia al referir que podría haber una manifestación de ese tipo.

Actualmente los vehículos de Uber detenidos desde el pasado 14 de septiembre a la fecha, superan las mil 700 unidades, y en sanciones van más de 105 millones de pesos recaudados, que han caído a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).