¡Buenas noticias! Uber se queda en Cancún

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Uber seguirá brindando su servicio en Cancún, pese a la violencia hacia los socios y que no existe una ley de transporte que les permita trabajar legalmente.

La empresa se declara pro a regulación, pero no en un modelo de concesión para un transporte público, ya que Uber no lo es, quieren que ésta sea de transporte privado en un vehículo particular y están trabajando para lograrlo, mencionó Federico Ranero, director general de la plataforma en México.

“Nosotros somos una empresa innovadora y el modelo actual no nos contempla, aunque estamos en la mejor disposición para continuar, sin embargo, queremos que permita el autoempleo, debe ser incluyente y que los usuarios puedan acceder a un transporte privado con sólo apretar un botón”, agregó.

A la empresa le preocupa el tema de la seguridad, ya que en ninguna otra ciudad de México tienen un problema de violencia y agresiones, que han dejado 69 denuncias penales, tres ante la Comisión de Derechos Humanos y más de 115 millones de pesos en pago de multas, un promedio de 15 millones de pesos al mes.

Cancún representa una ciudad importante para la empresa ya que recibe 15 millones de visitantes, de éstos, cinco millones se quedan en Cancún y en los ocho meses 144 mil usuarios han realizado un viaje en Uber, de los cuales el 52% son nacionales, 29% cancunenses y 19% extranjeros.

Uber cuenta con dos mil 200 socios conductores y con el entorno positivo que plantea la empresa esperan crecer mil empleos al mes.

En una encuesta 77% de los usuarios favorecen a la empresa y cuentan con 60 mil firmas electrónicas, ya que existirá una disminución en el costo del viaje.

Actualmente por un servicio desde el aeropuerto Uber cobra 170 pesos, y con el servicio público este precio es mayor.

“Estamos optimistas en Cancún y de poder continuar operando, ya que medio millón de personas han intentado pedir un Uber y son los usuarios los que deben decidir en qué viajar”, señaló Federico Ranero.