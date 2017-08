Un León al Poder Judicial

Lo que para muchos sería una contienda de poder a poder entre los grupos que se disputaban el control del Poder Judicial en Quintana Roo, resultó una elección de terciopelo, planchada con almidón a favor del magistrado José Antonio León Ruiz, quien recibió las llaves doradas del Tribunal Superior de Justicia por inesperada votación unánime de los 12 magistrados.

Atrás quedaron los jaloneos previos a la llegada de la tormenta tropical Franklin, pues como si una mano invisible manejara los hilos de los magistrados estos votaron en masa por el elegido, quien desde hace 17 años ha permanecido en esos dominios justicieros fundados sobre un demolido centro de enseñanza para caballeros.

Porque esta votación tan plana, tan aplastante, no se pudo lograr sin las negociaciones previas donde se presume hubo influencias de diversos grupos políticos y de funcionarios de primer nivel del actual gobierno, aunque el gobernador Carlos Joaquín González dio margen de maniobra al Poder Judicial para elegir su destino al asegurar que no intervendría en el proceso sucesorio.

En un mar Caribe tan revuelto, lo cierto es que José Antonio León Ruiz se impuso en la lucha por la presidencia en el Tribunal sobre los dos magistrados “joaquinistas” de reciente ingreso, Verónica Acacio Trujillo y Luis Gabino Medina Burgos, quienes fueron contendientes hasta el final.

Más allá de la sospechosa votación unánime, la llegada de José Antonio León a la maltratada silla del ex presidente Fidel Villanueva Rivero no está libre de polémica, pues aunque sus tablas ganadas a pulmón por una larga trayectoria profesional en el área judicial son innegables, su cercanía a actores políticos y a su mismo antecesor han levantado polvo entre los iniciados que siguen la trayectoria de este poder.

El nuevo presidente fungió por casi una década como secretario particular de la ex titular del Tribunal, Lizbeth Loy Song Encalada, y posteriormente fue favorecido con la magistratura por orden del ex gobernador Félix González Canto.

Ya en la era de Fidel Villanueva, quien llegó a la titularidad del Tribunal impulsado también por el propio Félix González después del “pinochetazo” a Lizbeth Song –en el gobierno de Roberto Borge–, el magistrado León Ruiz como relámpago se convirtió en uno de los hombres de confianza del presidente que lo sembró en el Consejo de la Judicatura, máximo órgano de control administrativo del Poder Judicial.