Abandonan canchas de fútbol rápido

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El proyecto de unidades deportivas que fue impulsado entre 2007 y 2012 que dejó como resultado la construcción de 36 espacios públicos con canchas de fútbol rápido, fue desplazado en la administración pasada con la construcción de 19 canchas de fútbol 7 y 36 gimnasios al aire libre.

Ahora de las 36 canchas de los viejos espacios deportivos de Cancún, al menos 28 lucen descuidadas, con grafitis, las mayas anticiclónicas ya no están, el sistema eléctrico ha sido robado en reiteradas ocasiones, por lo que las canchas de fútbol ya no se ocupan en las noches; al igual que los nuevos espacios, las viejas canchas cuentan con un responsable de toda el área.

Las canchas de fútbol rápido se construyeron en los parques y áreas verdes que por mucho tiempo estuvieron descuidados en las regiones alejadas del centro de Cancún, ante la demanda de la misma población; algunas de estas fueron las regiones 228, 237, 102, 100, 227, 233, 231, 225, 202,75, 77, y la misma Cancha del Maestro que fue remodelada.

También te puede interesar: Parques de la ciudad, atraen a turistas y familias cancunenses

Desde su aparición y hasta 2013, cuando se anunciaron las nuevas canchas, estos espacios habían ganado terreno en cuanto a la disminución de vandalismo, pues los jóvenes aprovechaban las canchas para jugar “retas”, e incluso participar en torneos.

Ahora, la situación no es favorable en las viejas unidades deportivas, pues con la construcción de las canchas de pasto sintético, fueron dejando poco a poco los espacios, y para quienes habían estado en problemas de vandalismo, y que no tienen dinero, los nuevos campos ya no eran una posibilidad para ellos.

Uno de los claros casos son las unidades deportivas de la 228 y 229, en la primera la cancha de fútbol rápido se encuentra con grafitis de los mismos jóvenes que habitan en las cercanías, las mallas están tiradas, no hay alumbrado público porque los amantes de lo ajeno se llevaron el cable, lámparas y algunos otros objetos que se tenían, el drenaje de la cancha está obstruido y no hay vigilancia; a esto se le añade que el nuevo espacio está a escasas cuatro cuadras de distancia.

Uno de los administradores de las unidades deportivas nuevas, comentó que los primeros dos años trabajó para mantenerlas en óptimas condiciones, sin embargo, primero fueron víctimas de los ladrones que se llevaron todo el cableado eléctrico que iluminaba la cancha, y posteriormente se fueron con las mallas, lo rehabilitó, volvieron a pintar el lugar, y la historia se repitió con los daños, hasta que dejaron de llegar a jugar.

Como esta cancha, 27 más se encuentran en la misma situación; de las que han logrado mantenerse porque cerca de la zona no hay de pasto sintético son la 227, sobre la avenida que conduce al fraccionamiento Villas Otoch, y la 102, donde incluso hay torneos organizados por los jóvenes de la iglesia que está a espaldas de la unidad deportiva.

Hasta ahora no se tiene un plan de rescate de estos espacios públicos por parte de las autoridades, únicamente hay proyectos de nuevas canchas de fútbol 7, que esperan la liberación del recurso para iniciar la construcción.