Va en serio la reconciliación

No estamos de acuerdo en los comentarios tan negativos que llovieron contra Rosario Ortiz Yeladaqui tras su nombramiento como delegada de la Sedesol en Quintana Roo, pero nos queda claro que están dentro de la normalidad política, la misma que hizo que el Gobierno de la República no le corriera la cortesía al gobernador Carlos Joaquín González de informarle –ya no digamos consultarle– la designación, como tampoco lo hizo en el caso de Fredy Marrufo Martín para el mismo cargo en el capítulo estatal de la Sedatu. No es este nuestro tema de hoy, aunque sí nos permite establecer notables contrastes.

Más que la actitud muy poco federalista y nada republicana de la Presidencia a cargo de Enrique Peña Nieto, llama la atención que el mandatario estatal no manejó un discurso de reconciliación en el estado el 8 de octubre –en ocasión del cuadragésimo tercer aniversario del estado– sólo como recurso retórico, sino que iba en serio: está trabajando con la variopinta fracción de diputados quintanarroenses en San Lázaro para obtener el mejor de los tratamientos posibles en la asignación del presupuesto federal para el estado.

Con esto Carlos Joaquín no sólo honra su palabra ante la máxima asamblea del estado, sino que de manera muy responsable se conduce por las vías institucionales y sin sesgos partidistas, pues el grupo de tribunos caribeños es, desde luego, plural y, por cierto, ejemplarmente unido en su actuar en la Cámara de Diputados.

Patricia Sánchez Carrillo, del PAN; Arlet Mólgora Glover, Sara Latife Ruiz Chávez y José Luis Toledo Medina, del PRI; Ivanova Pool Pech, del PRD; Paloma Canales Suárez y Mario Machuca Sánchez, del PVEM, y Carlos Gutiérrez García, del Panal, han trabajado como grupo a pesar de sus diversos orígenes políticos, y el gobernador a su vez está haciendo equipo con todos.

Los proyectos que el Gobierno de Quintana Roo se propone llevar a cabo, explicó el jefe del Ejecutivo, ocuparían alrededor de 15 mil millones de pesos, y la intención es que la Ley de Egresos que se define en la cámara baja asigne la mayor cantidad posible para integrar ese presupuesto.

A finales de octubre Joaquín González se reunió con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados federal que preside el priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín acompañado de los legisladores federales por Quintana Roo, no sólo de los partidos que lo postularon –PAN y PRD– sino de todos los institutos representados.

No renunció Carlos Joaquín a sus posturas políticas: en un comunicado oficial se mencionan los consabidos “rezagos provocados por gobiernos anteriores”, pero con los representantes populares de hoy el trabajo se está haciendo sin empacho.

Esperamos buenos resultados.