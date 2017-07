Hombres se resisten a la vasectomía en Cancún

Verónica Fajardo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En Cancún como en todo el estado, el hombre se resiste a realizarse la vasectomía para lograr un control de natalidad, sin embargo las autoridades en materia de salud reproductiva llevan a las secundarias y preparatorias pláticas denominadas “la desconstrucción de la masculinidad”, en donde se les explica a los jóvenes la importancia de realizarse en un futuro la vasectomía, señaló el presidente de Red Positiva Roberto Guzmán Rodríguez.

Las dependencias de salud, dan toda la información de la vasectomía como parte de un control natal y es una buena opción, pero todavía existe la renuencia por parte del hombre, porque considera que practicarse esta operación dejará de tener virilidad y eso se demuestra cuando se dan estas pláticas entre los jóvenes.

Los hombres con mayor interés para practicarse esta operación son a partir de los 25 años de edad, cuando están seguros del número de hijos que desean tener y porque lo ven como una parte de equidad y de apoyo a la pareja.

En este contexto en la jurisdicción sanitaria número 2 en lo que va del año se han realizado 58 vasectomías sin bisturí, de las cuales 25 fueron en este mes de junio, señaló el doctor Christian Rueda Jiménez responsable de Salud sexual y reproductiva estatal.

Las vasectomías sin bisturí para hombres que se encuentren satisfechos con el número de hijos que tienen, de manera permanente se tiene contemplado realizar vasectomías los días viernes en el hospital general de Cancún, detalló el galeno.

El procedimiento es sencillo de tipo ambulatorio, no ocasiona molestias, no afecta el comportamiento sexual, no provoca dolor, dura 15 minutos, es gratuito y confidencial; es el tipo de método anticonceptivo definitivo para hombres que se encuentren plenamente convencidos que ya no quieren tener más hijos.

Cualquier hombre interesado en realizarse esta intervención deberá acudir al módulo de salud reproductiva en el Hospital General, para que se les dé información y se inscriban, de esta forma ejercen una paternidad responsable con la cual apoyan a su pareja para evitar tener hijos no planificados.