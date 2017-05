Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Solidaridad tomó la determinación de no construir la funeraria comunitaria en un área de donación ubicada entre Punta Estrella y Galaxia del Carmen II, luego de la oposición de los habitantes de ambos fraccionamientos.

El predio en cuestión se sitúa en la avenida 125 con Laguna de Nichupté.

(Foto: Octavio Martínez/SIPSE)

De acuerdo con William Conrado Alarcón, director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ahora se edificará el proyecto cerca del fraccionamiento Villamar II, próximo a la zona de juzgados.

En un comunicado el Ayuntamiento informó lo siguiente en la tarde de ayer: “El H. Ayuntamiento de Solidaridad, a través de la Dirección General de Infraestructura, desarrollo Urbano y Medio Ambiente, informa a la comunidad y a los vecinos de los fraccionamientos Galaxia y Punta Estrella, que las Salas de Velación del municipio se construirán al norte de Playa del Carmen, en la calle Caoba entre calle Lirio y calle Ceiba, lote 2 de la supermanzana 75, a un costado del nuevo edificio de la Policía Federal”.

Conrado Alarcón mencionó que por órdenes de la presidenta se tomó esta determinación; además se prevé que una vez colocado la primera piedra del proyecto, cuyo costo de inversión es de aproximadamente ocho millones de pesos, comience a funcionar en un plazo no mayor a tres meses.

(Foto: Octavio Martínez/SIPSE)

“Desgraciadamente no lo aceptaron, pero yo creo y sigo pensando que el terreno no está dentro del desarrollo, está en la 125, tendría una barda en la parte trasera y desgraciadamente lo politizaron y pensaron que estaba mal, ya me enteré que allí una vez no aceptaron una Cruz Roja (clínica) y bueno las cosas tienen que seguir”, expuso Conrado Alarcón.

Pese a que el funcionario comentó que se había consultado a los vecinos para realizar tal funeraria, una mayoría de habitantes de tales fraccionamientos negaron dicha acción; de acuerdo con los representantes, ya tenía reunidos cerca de 250 firmas para pedir que no se hiciera el proyecto en el lugar.

La última movilización que hicieron fue el pasado jueves por la noche cuando colocaron mantas de rechazo de la funeraria en el área de donación.